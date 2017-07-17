Волгоградская область и Хабаровский край расширяют сферы взаимодействия

Волгоград, , 16:24 — REGNUM Волгоградская область и Хабаровский край станут ближе. Причём взаимные интересы у сторон есть во многих областях, в частности в сельском хозяйстве. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня, 17 июля, подписали губернаторы Андрей Бочаров и Вячеслав Шпорт, сообщает ИА REGNUM а. Взаимодействовать регионы намерены в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

«У вас богатый урожай, хорошие достижения в сельском хозяйстве, учитывая сложный климат. Опыт Волгоградской области нам бы очень пригодился — и у нас сельское хозяйство находится в зоне риска», — отметил глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Также, по его словам, можно наладить сотрудничество в плане закупки зерновых, которые в Хабаровском крае не произрастают.

Соглашением запланирован ряд значимых мероприятий — установление деловых контактов между субъектами предпринимательства, развитие взаимных поставок товаров и промышленной продукции. Кроме того, стороны намерены наладить обмен научно-практическим опытом работы по совершенствованию организации медпомощи; обмен информацией по правоприменительной практике судов, а также опытом работы по внедрению новых технологий в производстве.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил уверенность, что такое взаимодействие пойдёт регионам только на пользу, в частности позволит расширить рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Волгоградской области, наладить взаимодействие с сетевыми компаниями, представленными в дальневосточном регионе.

Добавим, что в Хабаровском крае находятся базовые предприятия авиастроительного сектора, с которыми уже работают волгоградские компании. Также с краем уже сотрудничает ряд волгоградских заводов.

На сегодня соглашения о сотрудничестве действуют между Волгоградским регионом и Москвой, Владимирской, Тверской, Мурманской, Пензенской, Челябинской, Саратовской и Ростовская областями. Аналогичные документы подписаны с главами республик Дагестан, Ингушетия, Мордовии и Татарии.