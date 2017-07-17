Продажи пшеницы в Казахстане упали

Астана, , 16:32 — REGNUM В январе-мае 2017 года Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн пшеницы на сумму 255,7 млн долларов США. В денежном объеме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 16,7% — в прошлом году объем продаж составил 307,7 млн долларов.

Главными покупателями казахстанской пшеницы в этом году стали:

Узбекистан — 616 тыс. тонн зерна на 72 млн долларов

Таджикистан — 376 тыс. тонн пшеницы на 60,8 млн долларов

Китай — 185 тыс. тонн на 33,6 млн долларов

Афганистан — 119 тыс. тонн на 19,3 млн долларов

Киргизия — 99,1 тыс. тонн на 17,6 млн долларов

Италия — 83,9 тыс. тонн на 20,1 млн долларов

Россия — 61,3 тыс. тонн на 10,8 млн долларов

Швеция — 21,2 тыс. тонн 6,4 млн долларов

В 2016 году было собрано 14,985 млн тонн пшеницы.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК

Напомним, что в Казахстане стараются сократить посевные площади под пшеницу, увеличив площади под кормовые культуры, зернофуражные и масличные. Были расширены посевные площади под зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох, нут) на 206 тысяч га, крупяные — на 32 тысячи га; масличные — на 60 тысяч га, кормовые культуры — на 593 тысячи га, сахарную свеклу — на 7 тысяч га.

Одновременно планировалось сократить посевные площади водозатратных культур: риса — почти на 2 тысячи га, хлопчатника — на 4,6 тысячи га, а также пшеницы — на 338 тысяч га. В целом под зерновыми будет занято более 15 млн га, в том числе, под пшеницей — около 12 млн га.

Напомним также, что очень перспективной для Казахстана бобовой культурой является чечевица — у властей есть планы занять четвертое место в мире по ее экспорту, так как в 2017 году на нее пришлось порядка 295 тысяч гектаров, что на 180 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

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