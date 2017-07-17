Новгородские котельные избавляют от старых котлов и насосов

Великий Новгород, , 16:19 — REGNUM В Великом Новгороде в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией города и ООО «ТК Новгородская», идёт техническое перевооружение девяти котельных. Как сообщили ИА REGNUM в ООО «ТК Новгородская», во всех этих котельных демонтированы старые котлы и насосы.

В шести котельных устанавливается новое теплотехническое оборудование, в трёх выполняются общестроительные работы (отделка помещений, монтаж производственной канализации, устройство бетонной стяжки пола). В ближайшее время в Великий Новгород будут доставлены дымовые трубы, изготовленные подрядчиком — ООО «Северная Компания» — с применением современных технологий обработки поверхности. Их высота в собранном виде составит от 12 до 36 метров.

«В числе преимуществ новых котельных — КПД оборудования до 94%, комплексная автоматизация и диспетчеризация, погодозависимое регулирование, современная система водоподготовки. Такие котельные работают без постоянного обслуживающего персонала. Ремонтная бригада выезжает на место, если на пульт диспетчера поступает сигнал о возникшей неисправности», — отметили в ООО «ТК Новгородская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках концессионного соглашения, подписанного 29 апреля 2016 года на 25-летний срок, концессионеру — ООО «ТК Новгородская» — переданы 132 объекта теплоснабжения, в том числе 78 городских котельных. Соглашением предусмотрена модернизация городской системы теплоснабжения на общую сумму почти 2 млрд рублей.

Техническое перевооружение первых девяти котельных оценивается в 632,5 млн рублей. В 2018—2019 годах под модернизацию попадут еще 28 объектов теплоснабжения: котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети.

Напомним, концессионная плата в бюджет Великого Новгорода составляет 70 млн рублей в год.

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