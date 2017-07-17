В Кировской области продолжат программа поддержки сельхозтерриторий

Киров, , 16:18 — REGNUM В Кировской области в 2018 году планируется продолжить программу развития сельских территорий. По словам врио губернатора Игоря Васильева, программа позволяет позволяет не только развивать хозяйства, но и строить жильё для семей молодых специалистов. На сегодня уже формируется список будущих участников программы. Об этом он заявил 17 июля в ходе рабочей поездки в Унинский район, посетил ООО СХП «Елгань» .

По данным областного правительства, +"Елгань» занимается молочно-мясным скотоводством и является лидером среди сельхозтоваропроизводителей Унинского района. В 2014 году оно получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы и статус семеноводческого хозяйства.

В хозяйстве содержится более 1500 голов крупного рогатого скота. За 2016 год произведено свыше 6 тысяч тонн молока и 148 тонн мяса.

В 2016 году на предприятии началось строительство родильного отделения на 200 голов. Кроме того, ежегодно обновляется машинно-тракторный парк. За 2016 год инвестиции в основной капитал организации составили 100 млн рублей. Выручка от реализации продукции составила почти 150 млн рублей.

В текущем году планируется начать строительство животноводческого комплекса на 600 голов — «телячьей деревни» с индивидуальными домиками для каждого телёнка. Поголовье дойного стада будет увеличено до тысячи голов.

Также врио губернатора посетил ООО «Малиновский» в поселке Уни, которое уже более 20 лет выпускает более 60 наименований мясной продукции: мясные деликатесы, колбасы, копчёности и полуфабрикаты.

За всю свою историю предприятие никогда не закупало импортного мяса. Скот покупается в хозяйствах Унинского, Фалёнского, Зуевского и Малмыжского районов Кировской области, а также в Удмуртии.