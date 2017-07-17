Численность населения Казахстана превысила 18 млн человек

Астана, , 16:24 — REGNUM Министерство национальной экономики Казахстана опубликовало данные по демографической ситуации в стране по состоянию на 1 июня 2017 года. Население Казахстана характеризуется следующими параметрами:

Численность населения страны — 18 014,2 тыс. человек.

Численность городского населения — 10 358,0 тыс. человек (57,5%), сельского населения — 7 656,2 тыс. человек (42,5%).

Число родившихся за январь-май 2017 года составило 155,4 тыс. человек, что на 6,2% меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-маем 2016 года снизился на 9,9 тыс. человек или на 9,1% и составил 99,7 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,37 человек.

Число умерших составило 55,7 тыс. человек, что на 0,7% меньше, чем в январе-мае 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,46 умерших на 1000 человек.

Интересно, что число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-мае 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 36,3% и составило 7 204 человека, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 4,0% и составило 10 975 человек, сальдо миграции — минус 3 771 человек.

Положительное сальдо внутренней миграции есть только в пяти регионах из 16:

г. Астана — 20 647 человек;

г. Алма-Ата — 9 698 человек;

Акмолинская область — 1 459 человек;

Алматинская область — 181 человек;

Атырауская область — 12 человек.

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