Латвия хочет укреплять сотрудничество в сфере транспорта с Азербайджаном

Рига, , 15:59 — REGNUM Латвия хочет укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспорта, особенно в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис на пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает LETA.

Вейонис назвал Азербайджан важным партнером Латвии, а отношения между странами — тесными и дружественными. Перед пресс-конференцией была подписана декларация о стратегическом сотрудничестве, которую Вейонис считает очень важным импульсом для развития сотрудничества. Также подписаны отраслевые договоры о сотрудничестве в сфере образования, транспорта и надзора за строительством. Президент подчеркнул, что эти договоры углубят двусторонние отношения, а запланированный на сегодня, 17 июля, латвийско-азербайджанский бизнес-форум и частые визиты должностных лиц позволяют надеяться на активизацию экономического сотрудничества.

В то же время он выразил поддержку укреплению отношений между ЕС и Азербайджаном, важную роль в котором играет Восточное партнерство как гибкая структура, позволяющая каждой стране формировать настолько глубокие отношения с ЕС, насколько она желает.

Вейонис назвал Азербайджан важным партнером ЕС в сфере энергетики и транспорта. «Поэтому мы высоко ценим роль Азербайджана в проекте южного газового коридора и вклад в диверсификацию поставок энергии», — сказал президент. Он также считает, что предстоящий в ноябре саммит Восточного партнерства будет хорошей возможностью для того, чтобы найти новые взаимовыгодные направления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Во время встречи президенты обсудили вопросы демократии и прав человека в Азербайджане. Вейонис призвал Алиева продолжать работу над укреплением принципов демократии. Также он выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце июня 2017 года на встрече с азербайджанским министром транспорта, коммуникации и технологий Рамином Гулузаде министр сообщений Латвии Улдис Аугулис обсудил возможности развития железнодорожного сообщения между Латвией и Азербайджаном.

В ходе переговоров министр упомянул три потенциальных направления для развития сотрудничества с Азербайджаном — развитие Евразийских транспортных коридоров, авиацию и отрасль связи. По поводу железнодорожных перевозок было подчеркнуто, что за последние годы у Латвии в этой сфере сложилось особенно успешное сотрудничество в рамках транзитного коридора Восток-Запад. Так, по словам латвийского министра, в 2016 году был успешно организован контейнерный поезд из Китая в Латвию, тогда как в 2017 году начаты перевозки из Латвии в Китай.

Аугулис также подчеркнул, что укрепление сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок имеет важное значение, так как территорию Азербайджана пересекает как международный транспортный коридор Север-Юг, так и коридор Европа-Кавказ-Азия, являющийся частью Нового Шелкового пути. В свою очередь, развитие коридора Север-Юг предусматривает создание железнодорожного маршрута между Ираном, Индией и странами Прибалтики.

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