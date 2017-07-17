Эстония создаёт хранилище своих данных в Люксембурге

Таллин, , 15:53 — REGNUM Эстония станет первой страной в мире, которая откроет первое так называемое посольство данных, сообщает новостное агентство BNS. Хранилище должно заработать в начале 2018 года в Люксембурге.

На защищенном сервере будут храниться важные данные электронного правительства Эстонии, чтобы у этой страны, входящей в НАТО и еврозону, был к ним доступ даже в случае нарушения работы системы дома. «Безопасность данных и кибернетическая безопасность — существенные факторы и со стороны доверия людей, и с перспективы функционирования служб», — сказал премьер Эстонии Юри Ратас и добавил: «Это также важная часть так называемой повседневной цифровой гигиены в обществе, которое становится все более «оцифрованным».

Это заявление премьер опубликовал, подписав с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем соответствующее соглашение. «Это посольство данных — первое в мире», — сказал Ратас. Эстония большинство общественных услуг сделала доступными на специальном государственном портале и в 2005 году стала основоположницей электронного голосования.

В столице Эстонии Таллине основан Центр кибернетической безопасности НАТО, в котором эксперты со всей Европы и США защищают информационные сети 29 стран Альянса. Посольство данных в Люксембурге, считают эстонские власти, поможет защитить информацию о налогах, земле, компаниях, документах, идентифицирующих личность, пенсиях, законах, а также данные переписи населения. «Главная цель виртуального посольства данных — гарантировать цифровую преемственность страны: возможности включить системы в случае необходимости, получить данные из внешних охраняемых версий», — сказала представительница министерства экономики и коммуникации Эмили Томела. «Для этого Эстонии нужны дополнительные серверные ресурсы, которые должна полностью контролировать Эстония. Это означает, что в отношении них должны применяться такие же условия, как и в отношении физических посольств Эстонии (например, неприкосновенность), но они должны быть за пределами Эстонии», — сказала она новостному агентству AFP.

Хотя в Люксембурге есть консульский отдел, посол Эстонии в Люксембурге и Бельгии живет в Брюсселе. По словам Томелы, посольство данных не будет напрямую связано с посольством в Брюсселе, в нем не будет работников. «Люксембург был выбран из-за хорошо защищенных государственных центров данных Tier 4, которых нет у Эстонии, и еще потому, что Люксембург готов гарантировать дипломатические привилегии данным и инфосистемам Эстонии», — добавила она.