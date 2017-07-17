ФАС требует от операторов связи снизить тарифы на роуминг по РФ

Москва, , 15:50 — REGNUM Операторы связи «большой четверки» должны в течение двух недель изменить тарифы на услуги для абонентов, находящихся в поездках, чтобы исключить необоснованную разницу цен. Об этом сообщает 17 июля пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.

Отмечается, что предупреждения о необходимости смены тарифов получили операторы «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл». Соответствующие документы были направлены компаниям 14 июля.

Антимонопольная служба выявила в тарифах операторов признаки нарушения закона о защите конкуренции. Речь идет о разной стоимости услуг сотовой связи для домашнего региона и поездок по территории страны.

Анализ тарифных планов показал, что чем больше абонент платит за услуги связи, тем меньше для него разница между платой за звонки дома и в поездках. С учетом условий технической организации оказания услуг установлено, что такая политика операторов не обоснована ни с экономической, ни с технологической точек зрения.

В течение 14 дней с момента получения уведомления указанные операторы должны внести изменения в тарифные планы. Они также обязаны уведомить об этом абонентов за 10 дней до введения новых условий.

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