Statoil, пытаясь найти новые запасы нефти, открыла газовое месторождение

Осло, , 16:53 — REGNUM В Баренцевом море открыто новое месторождение газа. Его обнаружила норвежская компания Statoil вместе со своими партнерами Eni и Petoro. Как сообщили в Statoil, возможный объём добычи голубого топлива составляет около 2−3 млрд кубометров.

В 2017 году это уже второе месторождение, которое было открыто норвежской компанией. Первое — месторождение нефти на скважине Kayak. Новое располагается в районе скважины Blamann между уже двумя имеющимися проектами. Причем, как заявил Джеза Аверти, старший вице-президент компании по разведке месторождений в Норвегии и Великобритании, на этом участке планировалось найти новые нефтяные запасы, но в результаты были обнаружены газовые ресурсы. По словам Аверти, газовое месторождение может способствовать увеличению энергоносителей в проекте Snohvit.

Реализацией проекта Blamann, где было открыто новое газовое месторождение, занимаются три компании — Statoil, Eni Norge и Petoro. Норвежской компании принадлежит 50%, еще 30% — Eni, 20% — последней.

Как ранее писало ИА REGNUM, для Норвегии нефтегазовый сектор играет огромную экономическую роль. Согласно информации Еврокомиссии, на этот сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. Большая часть экспорта норвежских углеводородов идет в страны ЕС. На мировом нефтяном рынке доля Норвегии составляет около двух процентов.

Напомним, что другой норвежской нефтедобывающей компании Lundin Petroleum в феврале этого года тоже удалось отрыть перспективное месторождение черного золота. Месторождение получило название Filicudi. Предполагаемые запасы оцениваются от 35 до 100 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Statoil сотрудничает с различными международными компаниями в сфере разведки нефтяных и газовых месторождений. Например, что в 2012 году норвежская компания заключила с «Роснефтью» соглашение о совместном освоении участков российского и норвежского шельфов. Доля Statoil в двух проектах — «Магаданморнефтегаз» и «Лисянскнефтегаз» — составляет 33,3%. Бурение первой поисковой скважины в Охотском море совместным предприятием двух компаний было начато в июне 2016 года.

Летом 2016 года компании бурили скважины на участках Лисянский и Магадан-1 на шельфе Охотского моря. Однако нефть найти не удалось. При этом скважины были пробурены в лучших местах, поэтому, как предполагается, в дальнейшем бурении вероятность найти черное золото будет ещё ниже.

Что касается нефтедобывающей Норвегии в целом, то в соответствии с новой энергетической политикой этой страны, теперь кроме освоения высокоширотного шельфа компаниям будут предлагаться лицензии и вблизи разведанных крупных месторождений. Отмечается, что при разработке участков рассчитывать на большие запасы углеводородов не приходится, но такой подход позволит компаниям сэкономить на издержках, так как вся необходимая инфраструктура уже создана.

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