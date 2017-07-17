Самарцам обещают создать цивилизованный рынок такси

Самара, , 15:46 — REGNUM Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и сервис «Яндекс.Такси» объявили о партнерстве, в рамках которого стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси, и способствовать росту прозрачности оказания услуг таксомоторных перевозок, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Яндекс.Такси» и Минтранс также будут взаимодействовать при проверке наличия у таксистов разрешений на перевозку. «Яндекс.Такси» будет в автоматическом режиме получать соответствующую информацию из реестра разрешений, а его консультационный центр проведет обучение водителей. В ходе курса преподаватели расскажут о возможностях сервиса и о требованиях клиентов к качеству обслуживания. Это поможет подготовить водителей к наплыву туристов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году», — пояснили в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс.Такси» вошло в топ-10 мирового рейтинга приложений для заказа такси. На его долю приходится 1,8% общего числа скачиваний. Это следует из отчета инвестбанка UBS.

«Яндекс.Такси» является самым скачиваемым сервисом заказа такси в России. Его доля в 2016 году составила 30%. Uber занял второе место — 18%. При составлении списка учитывалось количество скачиваний на устройства на платформах Android и iOS. В него вошли также приложения для поиска попутчиков (BlaBlaCar) и поиска частных водителей (Uber). Лидером мирового рейтинга UBS стал Uber. Его приложение было скачано более 180 млн раз в 2016 году, что составляет 45,2% всех загрузок. На втором месте — китайский Didi с долей 17,7%. Третье место — у сингапурского Grab (4,7%).

Важным показателем деятельности подобных сервисов является количество поездок, совершенных пользователями. Ранее «Яндекс.Такси» объявлял, что в декабре 2016 года количество поездок достигло отметки 16,2 млн.

Читайте также: «Яндекс.Такси» вошел в мировую десятку приложений для заказа такси