Моногорода Южного Урала поделят социальную инфраструктуру на семерых

Челябинск, , 15:28 — REGNUM Проект полицентрической агломерации «Горный Урал» с маятниковой миграцией населения одобрен Министерством экономического развития РФ для реализации в Челябинской области. В него войдут семь моногородов с общей численностью 500 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Проект курирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский, подготовку осуществлял региональный МЭР.

«Считаю, что это — серьезный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Напомню, данная работа ведется по поручению, данному федеральному правительству президентом России Владимиром Путиным. Наши моногорода, входящие в агломерацию «Горный Урал», уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности к социальной инфраструктуре и инвестиционной привлекательности моногородов», — сообщил Борис Дубровский.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, комиссия по экономическому развитию моногородов правительства РФ выбрала три региональных проекта по созданию агломераций, из которых челябинский был отмечен как самый проработанный. Было предложено премьер-министру Дмитрию Медведеву реализовать агломерацию «Горный Урал» в качестве пилотного проекта. Моногорода Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Карабаш, Сатка, Бакал и Трёхгорный будут объединены в агломерацию.

Отметим, агломерация «Горный Урал» не является первым пилотным проектом по созданию агломерации. Уже несколько лет создается как пилотный проект Челябинская агломерация. Ее планируют как моноцентрическую, с явным центром — Челябинском, включающей в себя муниципалитеты, расположенные вблизи мегаполиса.

Основной мотив создания агломераций в России, и в частности в Челябинской области, — противодействие регрессу в экономике и социальной сфере, длящемуся в России уже не одно десятилетие. Власти намерены сокращающуюся социальную инфраструктуру использовать более интенсивно. Для этого жителям на территории предлагается перемещаться (внутренняя миграция) для получения нужных социальных услуг в сфере образования, медицины, культуры и пр. Кроме этого более интенсивное перемещение жителей подразумевается и для поиска работы. Лоббисты агломерации считают суточную миграцию, проезд до работы и, затем, обратно до места проживания, — нормативной величиной, определяющей граница агломерации.

Вместе с тем, преобразования в социально-экономической сфере «тянут» за собой и административные изменения. Активно обсуждается вопрос более самостоятельного существования агломерационных объединений, для этого выносятся на обсуждения вопросы определения полномочий между городом, регионом и вновь создаваемой оргструктурой — агломерацией. Эксперты при этом заявляют о возрастании рисков повышения уровня регионализации, обособления субъектов РФ.

Напомним, конкретные шаги для создания агломераций были предприняты в 2011 году правительством президента РФ Дмитрия Медведева. Тогда, как и сейчас, в терминологии градостроительного Кодекса отсутствовало слово «агломерация», а её значение было заменено определением «системы соседствующих городов, окружающих город-центр территорий» и др. Шесть лет назад пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова озвучила программу, по которой 83 региона России было предложено заменить на 20 агломераций. В дальнейшем этот процесс принял больший размах и, продвигаемый в первую очередь министром финансов Алексеем Кудриным, вышел на новый этап.

Важную роль в этом процессе играет Союз Российских Городов (АССЕРА), уполномоченный формировать список будущих агломераций. Кроме того, над будущей организационно-хозяйствующей структурой России по различным направлениям и в рамках разных «школ» работают множество институтов и академий. Один из них — Российский институт градостроительства и инвестиционного развития ОАО «Гипрогор», которым была разработана план-стратегия создания в России всего восьми гигантских конурбаций, объединяющих уже не только города, но и агломерации городов. Заметим, в подобной схеме региональные власти планируют реализовать агломерацию «Челябинск — Екатеринбург».