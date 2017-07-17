ЦБ РФ назвал причины снижения курса рубля в июне 2017 года

Москва, , 15:10 — REGNUM Банк России назвал причины ослабления курса рубля в июне 2017 года: снижение цен на нефть и рост геополитической напряженности, говорится в обзоре регулятора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Нефтяные котировки, говорится в обзоре, снизились до уровней, предшествовавших заключению соглашения ОПЕК, на фоне увеличения добычи в Ливии и Нигерии.

Также причиной снижения цен на нефть стало отсутствие прогресса в снижении запасов, а также имеющиеся признаки ослабления спроса. Тем не менее волатильность рубля в июне Банк России назвал достаточно низкой, несмотря на ее повышение.

Сохранению низкого уровня волатильности способствуют сохраняющиеся значительные продажи экспортной выручки, отмечает регулятор.

Кроме того, причиной ослабления рубля стал рост геополитической напряженности, а именно обострение ситуации в Сирии прохождение законопроекта о расширении антироссийских санкций через сенат США.

По данным Банка России, за июнь рубль подешевел к доллару США на 4,2%, максимумы превышали 60 рублей за доллар.