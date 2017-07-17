Латвия берет под контроль банковские счета покинувших страну граждан

Рига, , 15:06 — REGNUM Латвия получит возможность более жестко контролировать доходы и состояние банковских счетов латвийцев, проживающих и работающих за пределами страны, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Проживающие в других странах латвийские эмигранты получили от латвийских банков письма с предупреждением о том, что согласно новым международным договоренностям информация о состоянии их счета будет направляться налоговым службам стран, в которых они проживают. У иностранных банков, в которых у латвийцев открыты счета, тоже появилось новое обязательство: раз в год они должны информировать Службу госдоходов (СГД) о размере дохода, получаемого жителем Латвии в стране проживания. СГД раз в год будет получать данные о том, какие суммы хранятся на иностранных счетах латвийцев-эмигрантов и юридических лиц.

«Это существенный шаг, который позволит бороться с неуплатой налогов, включая деньги, которые хранятся в иностранных юрисдикциях. Это снизит возможности скрывать деньги в офшорных юрисдикциях и уклоняться от уплаты налогов», — заявила руководитель центрального отдела СГД по обмену данными Елена Дорохина.

В СГД также пояснили, что будут проверять не всех латвийских нерезидентов и эмигрантов. СГД будет получать информацию об иностранных счетах только в том случае, если латвиец при открытии иностранного счета укажет латвийский контактный телефон или адрес в Латвии. Кроме того, поводом для проверки могут послужить ежемесячные автоматические денежные перечисления в Латвию, так называемые direct-debit операции. После этого СГД будет оценивать, не ведется ли незарегистрированная хозяйственная деятельность или, возможно, есть необходимость подавать годовую декларацию о доходах.

В информацию, которая будет приходить в СГД, будут включены данные о балансе счета и данные о доходах определенного вида, например, доходах от процентных платежей, дивидендов, продажи финансовых активов. Налоговые службы других стран будут получать соответствующую информацию от латвийских банков.

В свою очередь проживающие в Великобритании латвийцы возмущены: они считают, что таким образом СГД вмешивается в их частную жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале июня 2017 года общая налоговая задолженность, считая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,401 млрд евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов. Так, долг перед основным государственным бюджетом составляет 912,051 млн евро, долг перед бюджетами самоуправлений — 321,02 млн евро, долги по социальному страхованию — 168,46 млн евро. Актуальные долги, по которым начислены пени, на 1 июня составили 68,3% общей суммы долга или 957,009 млн евро. Не подлежащими взысканию на 1 июня признаны долги в размере 8,811 млн евро, которые возникли у ликвидируемых предприятий.

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