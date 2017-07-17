Эстония спутала Латвии карты в строительстве собственного СПГ-терминала

Таллин, , 14:59 — REGNUM Терминал СПГ в латвийском порту Скулте, недалеко от Инчукалнского подземного газохранилища, предоставил бы Латвии сильное технологическое преимущество, но правительство не готово к такому проекту, заявил министр экономики. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает агентство BNS.

«Если частные инвесторы взялись бы за проект СПГ в Скилте, правительство поощряло бы их», — сказал Арвил Ашераден. По его словам, при создании общего рынка стран Прибалтики и Финляндии необходимо оценить снижение спроса на газ и расходы на инфраструктуру.

«Мы очень положительно оцениваем решение Литвы построить свой терминал СПГ, потому что он позволил нам создать свободный газовый рынок намного раньше, чем это могло произойти. С другой стороны, это было не самое дешевое решение, и не обходится без сюрпризов — Эстония неожиданно сообщила о планах построить свой терминал СПГ», — сказал министр Латвии.