Вокруг соглашения о строительстве ГЭС в Киргизии разгорается новый скандал

Бишкек, , 16:02 — REGNUM Посольство Киргизии в Австрии и Чехии предупреждало правительство о ненадежности чешской компании Liglass Trading CZ и настоятельно советовало не заключать с ней соглашение о строительстве и эксплуатации Ак-Булунской ГЭС, Нарынской ГЭС-1 и десяти малых гидроэлектростанций. Об этом сегодня, 17 июля, сообщило ИА «24.kg».

Киргизстанские дипломаты подчеркнули, что согласно полученной из официальных источников информации, эта чешская фирма оказалась втянута в судебные разбирательства и находится на грани банкротства.

Чешские СМИ также недоумевают, почему киргизстанские власти решили довериться компании, о существовании которой ранее никогда не слышало даже руководство Министерства промышленности и торговли Чехии, пишет «Kloop.kg».

Журналистам удалось выяснить, что Liglass Trading CZ правительству Киргизии порекомендовал глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж, написавший своему киргизстанскому коллеге Сапару Исакову, что эта фирма «хорошо зарекомендовала себя в Европе». Впрочем, сам чешский чиновник категорически отрицает факт лоббирования интересов компании.

Также в ходе журналистского расследования стало известно, что объем продаж компании Liglass Trading CZ в 2014 году составил лишь 345 тыс. крон (893,56 тыс. рублей), а на строительство ГЭС в Киргизии потребуется от $400 млн до $700 млн (от 23,62 млрд до 41,34 млрд рублей).

Окончательно представителей чешских СМИ озадачил тот факт, что по адресу, где зарегистрирована «известная не только в Чехии, но и во всей Европе» компания, находится заброшенное одноэтажное деревянное здание с протекающей крышей.

ИА REGNUM напоминает, что 10 июля 2017 года правительство Киргизии и чешская компания Liglass Trading CZ подписали соглашение о строительстве и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1, входящей в состав Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций.

При этом чешская фирма пообещала вложить в эти проекты не менее $500 млн (свыше 29,53 млрд рублей), а также компенсировать $37 млн (более 2,18 млрд рублей) компании «Русгидро», которые российский инвестор успел вложить в строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС до расторжения договора с правительством Киргизии.

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