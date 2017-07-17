Шахтерская птицефабрика в ДНР получила сертификаты качества

Донецк, , 14:47 — REGNUM Первые сертификаты качества «Стандарт Донбасса» были вручены государственному предприятию «Шахтерская птицефабрика в помещении ГП «Донецкстандартметрология». Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

Сертификаты были выданы на полуфабрикаты из мяса птицы, а также консервы из мяса птицы в собственном соку.

«В ассортименте производства нашего предприятия еще много продуктов, и мы обязательно продолжим их сертифицировать», — сказала заведующая производственной технологической лабораторией ГП «Шахтерская птицефабрика» Елена Проценко.

Отметим, что производственные мощности птицефабрики расположены в двух районах — Амвросиевском и Шахтерском. Предприятие имеет собственную сеть фирменных магазинов.

В 2014 году рядом с птицефабрикой шли жестокие бои. Из-за обстрелов предприятия пришлось выпустить на свободу всю птицу. А когда обстрелы стихли, 30 оставшихся сотрудников предприятия загоняли кур обратно и восстанавливали оборудование. Сейчас штат предприятия постепенно расширяется, на фабрике также работают жители Зугрэса и Тореза.

Сегодня республика максимально обеспечивает себя куриным мясом и яйцами.

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