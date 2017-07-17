Литва не могла найти замену российскому рынку

Вильнюс, , 14:30 — REGNUM Представители литовской пищевой промышленности продолжают искать новые рынки, которые заменили бы российский, однако пока похвастаться успехами не могут, пишет литовский новостной портал Diena. Они считают, что для того, чтобы экспорт в Китай, Японию и США вырос, нужно больше времени. Кроме того, нужно эффективно преодолеть африканскую свиную чуму.

США еще в конце 2015 года разрешили импортировать говяжью продукцию из некоторых литовских компаний. Китай в августе 2016 года разрешил 16 литовским предприятиям экспортировать молочные продукты, а Япония в начале 2017 года открыла рынок для литовской птицы и говядины.

Глава литовской компании по переработке мяса Biovela Group, которая в апреле 2016 года отправила в США первый груз говядины, Аудрюс Кантаускас отмечает, что компания в США каждые два месяца вывозит примерно по одному морскому контейнеру — около 25 тонн: «Продукция отправляется регулярно. За два месяца мы вывезли по контейнеру. Сейчас больше всего отправляется консервов и паштетов, а вскоре мы начнем возить и вареные сосиски. Вся продукция — говяжье и свиное мясо. Пока что мы довольны. Всегда хочется получать более крупные заказы, но для того, чтобы их вырастить, нужно вложить немало труда».

В январе 2017 года Япония открыла рынок для литовской птицы, в феврале — для говядины, в число компаний, получивших разрешение, попало предприятие Utenos mėsa, принадлежащее группе Biovela Group. Несмотря на это, Кантаускас говорит, что специфика литовских мясоперерабатывающих предприятий и африканская свиная чума мешает вывозу продукции в эту страну: «У нас на тех же самых заводах режут и свиней, и коров. Японцам это не нравится, они требуют, чтобы это происходило отдельно. Кроме того, в Литве зафиксирована свиная чума, которая очень отпугивает такие страны, как Япония. Пока в Литве будет свиная чума, вероятность экспорта в Японию будет очень низкой».

Несмотря на это, Biovela Group прилагает усилия, чтобы можно было экспортировать больше продукции в страну Восходящего Солнца.

Мантас Нипаравичюс, глава компании Arvi kalakutai, перерабатывающей индюшатину, отметил, что организация надеется за месяц достигнуть соглашения с потенциальными покупателями замороженной индюшатины из Японии и до конца года вывезти первый груз. «Сейчас еще трудно говорить о количестве. Мы уже встречались с представителями нескольких японских предприятий. Я считаю, что до Нового года может уехать груз. Переговоры все еще идут. За месяц мы должны договориться по поводу точных сумм. В нашем случае вывозилась бы замороженная индюшатина. Пока что после дегустаций наши вкусы совпадают», — отметил Нипаравичюс. По его словам, позже можно будет договариваться по поводу экспорта свежей индюшатины в Японию.

В свою очередь Эгидия Вайцекаускене, глава компании Nematekas по переработке мяса и птицы, говорит, что компания интересовалась экспортом в США, но позже было решено сконцентрироваться на Европе: «Пока что наша компания не поставила перед собой больших задач относительно новых рынков, таких как США или Китай. Мы последовательно работаем со странами Европы. Такая наша стратегия, то есть в этом пространстве (в Европе) повышать продажи и набираться опыта. Мы знаем об Америке и интересовались ею, но заметили, что там нами больше интересуются литовцы или учрежденные литовцами предприятия. Мы знаем, что есть возможности».

Римас Варкулявичюс, глава одного из крупнейших литовских предприятий по переработке молока Marijampolės pieno konservai, подтвердил, что предприятие ведет переговоры с сетями Starbucks и McDonald's в Китае по поводу экспорта консервированного несладкого молока, но пока что неясно, когда будут достигнуты конкретные результаты. «Китай — наша цель, но посмотрим, как будет. Китай — восходящий рынок потребления молочных продуктов. Наши стандартные продукты им подходят. Насколько у нас получится заключить окончательный договор, будет зависеть от нашей конкурентоспособности и стоимости сырья в Литве», — пояснил Варкулявичюс.

В Китай первый груз продукции — 20 тонн моцареллы — в январе вывезла другая компания по переработке молока — Vilkyškių pieninė. Глава компании Гинтарас Берташюс признал, что пока что не удалось получить другого заказа от китайских партнеров. Он не комментировал и ближайших планов относительно экспорта.

Новых заказов от Китая пока что не получила и другая компания по переработке молока Rokiškio sūris. Компания с середины марта вывезла в Китай 400 тонн лактозы, но дополнительных заказов не получила, и пока неясно, когда получит. Об этом сообщил председатель правления предприятия Далюс Трумпа.

Литовские предприятия активно ищут новые рынки с августа 2014 года, когда их главный рынок Россия в ответ на санкции ЕС ввела эмбарго на импорт молочных продуктов из стран ЕС.