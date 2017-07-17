Новый завод, визит бизнесменов с Урала: итоги «Иннопрома» для Казани

Казань, , 14:56 — REGNUM

Уральскую бизнес-делегацию ждут в Казани в конце августа-начале сентября для обсуждения возможных направлений сотрудничества. Подобная договорённость была достигнута в рамках VIII международной промышленной выставки «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом 17 июля в рамках брифинга сообщил министр промышленности и торговли Татарии Альберт Каримов.

«Коллеги приедут в республику, чтобы шире представить потенциал компаний. У нас достаточно много точек соприкосновения для взаимной работы», — отметил он, уточнив, что речь идёт о представителях Уральской горно-металлургической компании.

Из тех соглашений, что были подписаны в рамках выставки, министр отметил договор с ГК «Пенетрон». В рамках него в республике будет открыто производство по выпуску гидроизоляционных материалов.

«Мощность предприятия составит до пяти тысяч тонн продукции в год с перспективой расширения до десяти тысяч тонн», — уточнил Каримов.

Известно, что сырье на предприятии будут использовать только российское, а сама продукция компании будет идти на стройки региона.

На стенде Татарии в рамках «Иннопрома» был презентован новый сайт и он же бренд — «Made in Tatarstan».

По словам министра, он должен стать визитной карточкой региона и объединить все компании на одной площадке.

«Портал — это визитная карточка республики. До сих пор у нас не было единого каталога основных компаний. Задача сайта — давать общее представление о Республике Татарстан для других регионов и других стран. Пока портал на стадии развития. Сейчас на нём зарегистрировано порядка 80 компаний. Мы рассчитываем на то, что он станет хорошим инструментом для знакомства потенциальных партнёров и позволит им установить контакт. Мы рассчитываем, что большая часть мероприятий в регионе будет объединяться под брендом», — заявил Каримов.

Напомним, на выставке от региона были представлены модель беспилотного воздушного судна, уменьшенные модели Элерон-3СВ и «Воздушная мишень Е95М», модель блочной комплектной трансформаторной подстанции, производимый в регионе холодильник Pozis, хирургические инструменты из титана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выставка «Иннопром» проводится с 2010 года. В этом году основной темой стало «Умное производство. Глобальный подход». В экспозиции приняли участие 640 индустриальных компаний из 17 стран. Кроме того, 95 государств направили на выставку свои торгово-промышленные делегации.

В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин. Президент заявил, что в широком внедрении передовых технологий — мощнейший ресурс для развития России. Он также выразил надежду на то, что опыт «Иннопрома» позволит провести ЭКСПО-2025 на высоком уровне.

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