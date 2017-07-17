Вильнюс стал самой труднодоступной столицей стран ЕС

Вильнюс, , 14:13 — REGNUM Вплоть до 17 августа 2017года в Литве проходит реконструкция взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 июля, в дирекции Литовских аэропортов, на это время 14 из 16 регулярных рейсов будет направлено в аэропорт Каунаса.

Запланирована полная реконструкция полосы — меняется старое покрытие, укрепляется его основание, оборудуются новые дренажные системы и системы сбора дождевой воды, реконструируется система управления светосигнальным оборудованием. С учетом всех технических требований проекта и других условий, таких как количество осадков, температура, длительность светлого времени суток, было выбрано оптимальное время реконструкции, отметили в дирекции.

После проведения анализа других аэропортов, которые реализовывали подобные проекты, была установлена стоимость работ — 25 млн евро. Подрядчик работ — консорциум предприятий, возглавляемый латвийской компанией АСВ, выполнит работы за 19 млн евро.