Киевский метрополитен ожидает более $23 млн убытков

Киев, , 14:21 — REGNUM 600 млн гривен ($23,06 млн) убытков понесет в 2017 году киевский метрополитен, заявил глава столичной подземки Виктор Брагинский, сообщает 17 июля «Лига.Бизнес».

По его словам, убытки метро состоят из тарифов на проезд, которые меньше себестоимости, а также из отсутствия городских дотаций и компенсации за перевозку льготников.

Читайте также: Киевский метрополитен обязали заплатить $77 млн российской компании

Брагинский отметил, что существующие тарифы на билет в метро — 5 гривен (11,5 рублей) не покрывают себестоимости тарифов, которая составляет 5,68 гривен (13,07 рублей). При этом, если брать в расчет необходимость модернизации парка метрополитена, то тарифы должны быт ьувеличены до 6,68 гривен (15,37 рублей).

Глава метрополитена напомнил, что подземка должна выплатить 1,92 млрд гривен ($74 млн) компании «Укррослизинг» за предоставленные в лизинг городу 100 вагонов метро в 2009 году. Несмотря на это, метрополитен предполагает до конца года закупить 65 новых вагонов.

Читайте также: Киевское метро под угрозой закрытия из-за накопленных долгов

Напомним, ранее суд обязал киевское метро оплатить весь долг компании «Укррослизинг» за поставленные вагоны. В свою очередь, подземка обратилась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против «Укррослизинга», чтобы не отдавать компании долг.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко рыл яму России, а попал в нее сам. Как на Украине навредил Petya