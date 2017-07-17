В Кировской области введен запрет на продажу спиртосодержащей продукции

Киров, , 14:02 — REGNUM В Кировской области введен запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних связей, запрет установлен на срок 90 суток начиная с 12 июля.

Ограничения коснуться продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции, продающейся по ценам ниже той, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликёроводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции. При выявлении этой продукции в продаже будут применены меры административного воздействия с наложением ареста на данную продукцию.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить торговлю вышеуказанной продукцией.

Исключение составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также спиртосодержащая продукция с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минздрав РФ рассматривает возможность запрета на продажу спиртного в выходные дни. Такое предложение среди прочих обсуждает экспертное сообщество в рамках подготовки стратегии.

В министерстве напомнили, что у регионов есть полномочия на введение аналогичных мер. Могут быть ограничены время, условия и места розничной продажи алкогольной продукции — вплоть до полного запрета на продажу.

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