ООН: Страны G20 тратят триллионы долларов на «озеленение» экономики

Нью-Йорк, США, , 14:26 — REGNUM Глобальное «озеленение» энергетики идет все более стремительными темпами. Так, согласно результатам исследования экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в 2016 году страны «Большой двадцатки» (G20) повысили мобилизацию средств на «зеленую» экономику и на борьбу с глобальным потеплением.

На реализацию этих целей страны потратили триллионы долларов. Вкладывались средства в основном в виде инвестиций из государственных и частных источников, отмечается в докладе ЮНЕП. По словам главы программы Эрика Солхейма, международное сообщество пообещало сделать будущее для людей на Земле лучше, однако реализация этих планов невозможна без глобальной финансовой системы, которая обеспечивает средства на поддержку необходимых преобразований.

Если, начиная с 2000-го года, сравнивать 2016 года с любым другим 12-месячным периодом, то окажется, что именно прошлый год стал самым продуктивным для «озеленения» экономики. Как отмечается в исследовании ЮНЕП, с июня 2016 года страны G20 осуществили больше мер в сфере «зеленого финансирования», чем за все последние годы.

В результате значительным образом увеличились потоки «зеленых» финансов. Главным образом это касается выпуска «зеленых» облигацией. В прошлом году их количество выросло на 100% — до $81 млрд.

По данным ЮНЕП, в 2016 году многие страны G20 стали эффективнее создавать «устойчивые финансовые системы». Под этим понимается выделение средств на развитие низкоуглеродной экономики, то есть вкладывается больше денег в проекты по развитию возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективных технологий, а также в строительство экологически более чистой инфраструктуры в городах. Эксперты, проводившие исследование, полагают, что именно мобилизация средств в «чистые» технологии и «природную» инфраструктуру — лучший путь обеспечения экономического роста и борьбы с изменениями климата. В ЮНЕП также считают, что такая программы позволит увеличить количество рабочих мест в XXI веке.

В качестве основного примера приводится Китай, где в июне 2017 года власти заявили о пяти пилотных зон в рамках проекта по наращиванию инвестиций в «зеленое будущее». Речь идет о провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Цзянси, Чжэцзян и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Таким образом планируется серьезно модернизировать промышленность. Кроме того, в Германии объявили «зеленым финансовым центом» город Франкфурт.

Напомним, что Программа ООН по окружающей среде была создана в рамках системы ООН в 1972 году. Заявленная цель программы — организация и проведение мер, направленных на защиту и улучшение окружающей среды ради нынешнего и будущих поколений. Что касается конкретно энергетики, то ЮНЕП нацелена, например, на развитие солнечной энергетики. Она предоставляет скидки на покупку солнечных батарей. Самый известный пример такого проекта — проводившаяся в Индии программа займов на приобретение солнечных панелей.

Одной из главных целей «зеленой» экономики является внедрение альтернативных энергоисточников. При этом сам процесс производство солнечных батарей, ветряных установок совсем не экологичен.

Если же говорить об эффективности таких технологий, то, как ранее передавало ИА REGNUM, солнечная электростанция мощностью даже в 1200 МВт технически не может дать столько же электроэнергии, сколько АЭС с реактором ВВЭР-1200. К тому же срок службы солнечных батарей в разы меньше, чем время эксплуатации атомных электростанций.

Еще одна из множества проблем, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), это огромные участки территории, требующиеся для солнечных панелей или ветряков. Это также проблема утилизации солнечных панелей, так как этим процессом пока детально никто не занимался. Это также огромная зависимость объектов альтернативной энергетики от погодных условий. Яркий тому пример — произошедший в сентябре 2016 года в Южной Австралии ураган, в результате которого без электричества на несколько дней остались более ста тысяч человек.

Еще ВИЭ требуют немалых государственных субсидий. По поводу «дешевизны» ВИЭ подробно расписано в июньском аналитическом докладе Фонда национальной энергетической безопасности «Новые климатические инициативы на саммите G20: стоит ли нам играть в чужую игру?», где говорится:

«Весьма популярный тезис заключается в том, что возобновляемая энергетика якобы уже очень дешевая, и что производители ВИЭ уже продают электричество на бирже по ценам дешевле электроэнергии, произведенной из других источников. Но тут все просто — получая субсидию на генерацию, естественно, они готовы отпускать ее конечным потребителям по дешевым ценам. Потому что их расходы компенсируются.

Некоторые сторонники «зеленой» энергетики настолько уверовали в ее всесильность, что даже заявляли о принципиальной неэффективности ископаемых энергоносителей, сетуя на то, что развитию ВИЭ мешает в том числе «отсутствие стратегической фантазии». Правда, упреки в отсутствии фантазии в данной ситуации часто вряд ли уместны, особенно если речь идет о возможности освоения больших бюджетов».

Учитывая все эти и многие другие обстоятельства, альтернативная энергетика сегодня не может сравниться по эффективности, например, с атомной.

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