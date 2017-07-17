Таможенники РФ констатируют заметный рост импорта из дальнего зарубежья

Москва, , 13:31 — REGNUM Рост импорта из дальнего зарубежья начала года составляет 27,1%, сообщили 17 июля в Федеральной таможенной службе.

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе — июне 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 89 832,8 США и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросна 27,1 процента», — говорится в сообщении.

Так, в минувшем месяце из дальнего зарубежья в России было отправлено товаров на сумму $17 693,5 млн. По сравнением с маем рост составил 6,3%.

Уточняется, по каким товарам какой наблюдается рост.

Между тем среди продовольственных товаров на 18,6% снизился импорт молочных продуктов, мяса и субпродуктов — на 16,4%, рыбы — на 13,3%, сахара — на 12,7%, овощей — на 11,6%, зерновых культур — на 7,9%, растительного масла — на 5,6%.