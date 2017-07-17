«НПФ не смогут добиться увеличения пенсий на 10 тыс. рублей в год»

Москва, , 13:29 — REGNUM Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) не удастся добиться роста пенсий за счет перевода в Пенсионный фонд доходов от управления государственной собственностью и ее приватизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

АНПФ обратились в Минэкономразвития и Минфин с предложением переводить в Пенсионный фонд не только средства из Фонда национального благосостояния, но и доходы от управления государственной собственностью и от нее приватизации, пишут 17 июля «Известия». По расчетам АНПФ, благодаря такому предложению пенсионные счета граждан можно было бы увеличивать на 10 тыс. рублей в год.

«Если бы это было практически осуществимо, то это было увеличило пенсии, потому что в общем котле стало бы больше денег», — предложил Николаев.

Между тем такая идея сегодня совершенно нереалистична, считает эксперт.

«Учитывая дефицитный бюджет, который будет сохраняться, и предложения провести стратегию 22/22 (уравнивание ставок страховых взносов и налога на добавленную стоимость на уровне 22% — Прим. ред.), когда у нас уменьшаются страховые платежи и денег в Пенсионном фонде становится еще меньше, сомневаюсь, что такое предложение будет реализовано», — считает Николаев.

С его точки зрения, такое предложение Ассоциации НПФ выдвигает как раз в противовес идее стратегии 22/22, чтобы «занять переговорные позиции» в вопросе уменьшения средств Пенсионного фонда. При этом тренд на зависимость уровня пенсий от бюджета уже заметен.

«У нас уже обозначился крен, что объем средств, который будет выделаться на пенсии, будет зависеть от бюджета. Мы фактически переходим к прежней системе, когда все уходит в смету, а уже оттуда часть выделяется на пенсии», — объяснил Николаев.