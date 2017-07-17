В Волгу под Саратовом выпустили 14 тысяч мальков стерляди

Саратов, , 13:16 — REGNUM В селе Сабуровка на экспериментальной базе Саратовского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ) состоялся выпуск в Волгу 14 тыс. мальков стерляди. Как сообщили ИА REGNUM в «РусГидро», проект реализован в рамках благотворительной программы «Чистая энергия» для сохранения и восстановления рыбных запасов Волги.

Специалисты ГосНИОРХа пояснили, что в течение 1,5 месяцев мальков выращивали в речной воде в специализированном питомнике. Время выпуска в реку наступает, когда каждая стерлядка достигает веса около 3 граммов и длины 5 — 7 см. В этом случае уровень выживаемости в естественных условиях становится максимальным — около 5%. Через 5 лет эта рыба даст первое потомство. Стерлядь может достигать в длину 120 см и жить до 30 лет. Уже более 20 лет эта промысловая рыба является исчезающим видом. Ежегодно в Саратовской области в Волгу выпускают от 100 до 300 тыс. особей стерляди. Этого достаточно лишь для того, чтобы поддерживать популяцию ценной рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, возведение 50 лет назад Волжско-Камского каскада и водохранилищ повлияло на рыбный промысел. Сооружение ГЭС сопровождалось одновременным строительством рыбзаводов, занимающихся искусственным воспроизводством осетровых и других ценных видов рыб. Такое компенсационное мероприятие частично заместило потери, связанные с недоступностью части нерестилищ в результате строительства ГЭС.

Из-за масштабного браконьерства в «лихие 90-е годы», загрязнения реки промышленными стоками и проблем с финансированием искусственного воспроизводства на рыбзаводах произошло сокращение численности отдельных видов рыб, прежде всего осетровых.

«Одним из наиболее эффективных способов увеличения рыбных запасов является зарыбление. В год экологии планируется пополнить волжскую популяцию ценного вида рыб на 145,6 тыс. мальков стерляди, выращенных на опытных прудах экспериментальной базы института», — отметил директор ГосНИОРХа Владимир Шашуловский.