Автомобильная часть Крымского моста готова на 75% — Соколов

Керчь, Крым, , 12:58 — REGNUM Работы по строительству Керченского моста выполнены на 55%. Об этом 17 июля сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе рабочей поездки на стройку, передаёт инфоцентр «Крымский мост».

«Мы идем в графике. И как я уже говорил, совсем недавно был пройден «экватор» в целом по общему объему строительства. Сегодня мы уже перевалили примерно отметку в 55% от общего объема работ по строительству самого Крымского моста и подходов к нему», — заявил Соколов.

При этом, по его словам, строительство автомобильного перехода идёт особенно быстрыми темпами. «Он (объём выполненных работ) находится в пределах 75%», — подчеркнул министр.

В частности, на автомобильной части осталось погрузить всего 35 свай и произвести работы по сооружению 40 опор. Как указал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков, работы по этой части идут с опережением графика, чтобы успеть завершить их к официальной дате запуска движения автомобилей.

Напомним, что мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.