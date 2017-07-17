Найден способ поднять пенсии на 10 тысяч рублей в год – СМИ

Москва, , 12:51 — REGNUM Идея направления доходов государства, полученных от управления госсобственностью, на рынок, который инвестировал бы их и тем самым повышал бы доход и пенсии, предложена Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), пишет газета «Известия».

Как пояснил на Международном финансовом конгрессе исполнительный директор АНПФ, ассоциация намерена изменить действующую схему пополнения ПФР.

Соответствующий план направлен в ряд российских структур — Минфин, МЭР, Банк России и ПФР. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) предлагается направлять на пенсионную систему.

В качестве примера упоминаются инфраструктурные проекты. Также на рост доходов ПФР предлагается направлять доходы от управления государственной собственностью.

Как уточнил руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис, в 2017 году доходы от управления государственным имуществом составят 483 млрд рублей. На следующий год — 463 млрд, а в 2019-м — 432 млрд.

При этом доходы ФНБ составят 58,7 млрд (2017 г.), 60,5 млрд (2018 г.) и 49,4 млрд (2019 г.).

«Всего таким образом на пенсионное обеспечение можно направить дополнительно 542 млрд, 524 млрд и 482 млрд соответственно, — сказал он. — С учетом числа работающих граждан, их пенсионные счета в год будут пополняться на 10 тыс. рублей — это будущие пенсии россиян».

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