В ЗАГС на скорой помощи, Тамбов просит у Украины прах Котовского: обзор

Тамбов, , 12:35 — REGNUM Глава Котовска Тамбовской области Алексей Плахотников сообщил о попытках связаться с властями Подольска Одесской области Украины для того, чтобы получить разрешение вывезти останки революционера, военного и политического деятеля Григория Котовского, сообщает «Коммерсант-Черноземье». Сейчас прах в «незахороненном виде» находится в мавзолее украинского Подольска (ранее — Котовск), а памятник деятелю был снесен «в рамках украинских указов о декоммунизации».

Отмечается, что изначально к руководству города на Украине обратился родственник Григория Котовского, впоследствии его поддержал и Плахотников, предложивший перезахоронить останки на кладбище в Котовске. По словам главы города, до руководства Подольска «так и не удалось достучаться».

«Почитать и организовать преклонение перед Котовским власть города делать не собирается», — передает издание со ссылкой на «ПроКотовск» слова Алексея Плахотникова».

«Пока родственник Котовского отослал официальное письмо главе города Подольска — ответа еще нет. Мне кажется, что в истории бывает не только чёрный или белый цвет, но ещё есть тысячи оттенков», — резюмировал глава Котовска.

Следователи начали проверку по факту загрязнения Цны канализационными стоками. На Набережной прорвало канализационный коллектор, и его содержимое потекло в Цну. Вскоре после этого санитарные врачи установили запрет на купание на всех центральных городских пляжах, так как пробы воды не соответствуют нормам по микробиологическим и паразитологическим показателям. По предварительной оценке технических специалистов, возможной причиной аварийной ситуации стали строительные работы на ТРЦ «Рио», которые ведутся поблизости. Обрушение могло возникнуть из-за сваи, которая забита над трубопроводом коллектора. Это стало основанием для проведения доследственной проверки по факту возможного совершения экологического преступления (загрязнение вод). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует «Тамбовский меридиан».

«Мусорную» тему продолжает «Российская газета», отмечая, что в тамбовскую реку запустили робота-мусорщика. Построенный Владимиром Сухоруковым опытный образец машины для сборки мусора с водной поверхности был испытан в старице реки Цны. Небольшой робот оснащен машинным зрением для ухода от столкновений с береговой линией и другими преградами. Мусор машина собирает в специальный контейнер.

О старте капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, который сдвинулся из-за нового порядка отбора подрядчиков, пишут «Известия». На капремонт направлено 408 млн рублей. На данный момент работы ведутся в Котовске и Кирсанове, а также Первомайском, Моршанском и Староюрьевском районах. В Инжавино работы уже завершены. Одним из самых популярных и востребованных работ является ремонт кровли.

В приемке многоквартирных зданий будут участвовать представители прокуратуры. Такая схема работы показала эффективность при реализации прошлогодней программы, отмечают власти. Собираемость взносов среди жителей Тамбовской области достигает 87%. Долг населения в феврале насчитывал 76 млн рублей.

Власти региона рассчитывают на получение в 2018 году субсидий из федерального бюджета для строительства трех крупнейших спортивных объектов. Речь идет о строительстве плавательного бассейна в Котовске и двух физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) в Рассказово и Мичуринске. Отмечается, что к настоящему времени проектно-сметная документация будущих спортивных сооружений разработана. В случае выделения средств спортивные объекты намерены ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, пишут «Известия».

«Российская газета» рассказала о проекте индустриального мини-парка «Уварово», который появится на территории некогда крупного химического предприятия в 120 км от столицы региона. Якорный резидент намерен заняться глубокой переработкой зерна. Компания уже реализует подобный проект по производству белковых кормов в Рязанской области. А в райцентре Уварово инвестора заинтересовала площадка производственного типа. В советское время здесь работал химзавод. От него остался комплекс зданий и сооружений, асфальтированные проезды и железнодорожные пути, газопровод и артезианская скважина, сети электро‑ и водоснабжения. До ближайшего шоссе — три километра, до трассы Москва — Волгоград — 80.

Прежние попытки дать этой промзоне вторую жизнь не увенчались успехом. Теперь, по заверению чиновников, реализация проекта начнется в кратчайшие сроки. Первоначально резидент должен был получить около десяти гектаров земли, но затем ему решили выделить все 28, сообщил глава города Уварово Владислав Денисов. Чтобы создать для бизнеса более комфортные условия, региональные власти решили придать территории статус индустриального мини-парка. Это позволит предоставлять резидентам налоговые льготы и привлекать федеральные средства на модернизацию инженерных сетей и объектов. Простор для вложений есть: площадь бывшего химзавода — 218 гектаров.

Тамбовский завод «Электроприбор» в 2016 году наладил выпуск гироинерциальных блоков ГИБ-123, которые используются в системах наведения и управления высокоточных корабельных ракетных комплексов «Калибр» информирует «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на годовой отчет компании. Также в прошлом году предприятие выпускало бесплатформенные инерциальные навигационные системы для авиации — учебно-боевых самолетов Як-130, модернизируемых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также для вертолетов Ми-8АМТШ.

Сумма взысканных штрафов за нарушения ПДД в Тамбовской области за первое полугодие составила почти 1 млрд рублей. При этом количество ДТП сократилось на 10,6%, пишет «Коммерсант-Черноземье». Количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе снизилось на 18,9%. Общее количество зарегистрированных в регионе преступлений сократилось на 14,8% до 5829. Показатель раскрываемости преступлений на 20−30% выше среднего по округу и России, заявляют в управлении.

Необходимость времени — передать полномочия по управлению школами от муниципалитетов на уровень регионов. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на всероссийском совещании, пишут «Аргументы и Факты. Тамбов». По предложению министра на совещании с докладом выступила заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева, которая поделилась опытом внедрения новых моделей управления образовательными процессами, реструктуризации сети образовательных организаций, что позволило больше внимания уделять дополнительному образованию и профессиональному ориентированию.

Наталья Астафьева отметила, что в регионе удалось оптимизировать систему образования, сделав её более устойчивой и управляемой. Сегодня управление бюджетом, выполнение разрешительных и контрольно-надзорных функций за деятельностью всей сети осуществляется на региональном уровне. Количество школ-юридических лиц с момента начала реструктуризации сократилось до 110. Образовано 355 филиалов. Часть средних школ стали основными, а часть основных — начальными. При этом не было сокращено ни одной начальной школы. Сформированы новые модели образовательных организаций: базовая школа, социокультурный комплекс, школа-ступень. Практически все старшеклассники обучаются в базовых школах, в которых созданы современные условия. К месту учебы ребят перевозят 380 школьных автобусов.

Первая половина 2017 года радует увеличением числа молодых семей, зарегистрировавших брак в городе Тамбове. Если в прошлом году таких пар было 874, то в текущем — 925. При этом, как отмечают специалисты городского управления ЗАГС, 2017 год отличается оригинальностью подхода к организации тематики торжества. Так, в первом квартале самой необычной стала пара молодоженов, приехавших во Дворец бракосочетания на машине скорой помощи в белых медицинских халатах. Во втором квартале запомнилась свадьба, когда жениха с невестой доставил на церемонию бракосочетания автобус, украшенный шарами, цветами и сердцами, рассказывает «Тамбовский курьер». Несколько уступает прошлому 2017 год по количеству зарегистрированных рождений — на 220 малышей. При этом стабильным остается количество двоен: 26 двойняшек в 2017 году и 27 — в 2016 году.

Издание напоминает, что в этом году органы ЗАГС России отмечают 100-летие со дня образования. В связи с этим каждой паре, отметившей «золотой» юбилей семейной жизни, вручается поздравительный адрес и юбилейная медаль.

Тамбовская область вошла в тройку регионов, устойчивых к кризисам, — соответствующий рейтинг опубликовал деловой журнал «Инвест-Форсайт». Исследование показывает динамику инвестиций в основной капитал на душу населения в кризисные периоды. Тамбовская область (+10,9%) в числе 27 регионов показала положительную динамику инвестиций и оказалась устойчивой к введенному в 2014 году режиму санкций и контрсанкций. В числе лидеров также Новгородская область и Дагестан. Наименее устойчивы Рязанская область, Новосибирская область, Марий Эл, Калининградская область, Карелия. В настоящее время в Тамбовской области реализуется около 300 инвестпроектов, которые находятся в разной стадии завершения.