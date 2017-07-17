«Цены на нефть удерживаются возле локальных максимумов»

Москва, , 12:29 — REGNUM «Цены на нефть в понедельник удерживаются возле локальных максимумов на фоне ослабления американского доллара, а также ожиданий, что снижение запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах продолжится, — считает инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко. — Также для котировок черного золота позитивом могут стать и, вероятно, позитивные итоги внеочередного саммита ОПЕК, который, как ожидается, пройдет сегодня».

«Локально цены на нефть имеют краткосрочный потенциал к росту, если доллар будет оставаться под давлением, а данные из США будут и далее демонстрировать динамику снижения запасов, в первую очередь, нефти и бензина», — заявил он корреспонденту

«В целом мы ожидаем, что котировки нефти в перспективе будут и далее оставаться в диапазонах на волне разнонаправленных факторов — наличия существенного переизбытка предложения нефти на мировом рынке и начала сокращения ее запасов в США», — резюмировал Костенко.