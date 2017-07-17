Москва, , 12:25 — REGNUM «Российский рубль в понедельник получает поддержку на фоне нескольких важных факторов, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко. — Первый — восстановление котировок сырой нефти марки BRENT в область 49.00 долларов за баррель, которая растет на волне целой серии данных показавших значительное падение запасов нефти и бензина в США за последние недели. Второй — слабые данные по потребительской инфляции, а также «голубиное» по сути содержание выступление Дж. Йеллен, главы ФРС США, в американском парламенте с полугодовым докладом, которое оказало давление на доллар на мировом рынке, что привело к его обвальному падению из-за роста ожиданий паузы в повышении ФРС ставок в этом году. Третий — это фактор налогового периода в России, который способствует обязательным продажам экспортеров валютной выручки».

Наблюдая за динамикой рубля можно говорить о том, что слабость американского доллара будет поддерживать ожидание вероятной паузы в повышении ставок ФРС в этом году, отметил эксперт. Это будет стимулировать спрос на рискованные активы, включая сырьевые, что станет поддерживающим фактором для российской валюты.

«На наш взгляд, общая краткосрочная динамика укрепления рубля может продолжиться, если цены на нефть марки BRENT будут держаться в диапазоне 48.00−49.00 и даже выше. На этой волне пара доллар США/рубль может упасть к отметке в 58.00 рубле, а пара евро/рубль снизиться к 67.00−67.15», — резюмировал Костенко.