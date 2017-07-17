Руководство АвтоВАЗа планирует массовые сокращения

Москва, , 12:24 — REGNUM Сокращения персонала в объеме свыше восьми тысяч человек планируются руководством АвтоВАЗа в 2017—2018 гг., заявил 17 июля полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Как уточнил Бабич на совещании по вопросам развития АвтоВАЗа, судя по информации АвтоВАЗа, в 2017 году планируется сократить шесть тысяч человек, а в 2018 году — 2,2 тысячи человек.

«Есть программа сокращения персонала на АвтоВАЗе», — сказал он. — По информации АвтоВАЗа, 6 тыс. человек — в текущем году и еще 2,3 тыс. человек — в 2018 году».

Напомним, по состоянию на июнь 2017 года на предприятии работает 37 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на середину июля, российский авторынок выходит из кризиса. В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 14,7% превысили показатели аналогичного периода прошлого года, а в течение 2017 года в целом рост продаж составил свыше пяти процентов.

А 2017 году продажи автомобилей АвтоВАЗа приблизятся к полутора миллионам автомобилей: прошлогодние показатели вырастут на четыре процента.

Читайте подробнее: Российский авторынок выходит из кризиса

Читайте ранее в этом сюжете: «АвтоВАЗ» выводит на рынок двухтопливную LADA Vesta CNG