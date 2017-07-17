В Иране раскрыли подробности газовой сделки с энергогигантами Франции и КНР

Тегеран, , 12:41 — REGNUM Стали известны подробности о сделке Ирана с консорциумом, во главе которого находится французская компания Total. Об этом сообщает издание The Iran Daily со ссылкой на заявление заместителя управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) по вопросам инжениринга и развития Голямреза Манучехри.

Сделка была заключена на $4,8 млрд. По словам Манучехри, процентная ставка консорциума достигает 2,5%. Соотношение, предлагаемое Национальным фондом развития, составляет 7−8%. Иранское правительство на основе имеющихся договоренностей получит около $1 млрд в качестве налога.

Возврат инвестиций по сделке должен быть осуществлен в течение десяти лет. Причем отсчет пойдет с того момента, когда начнется осуществление первого этапа соглашения.

Всего сделка Ирана с консорциумом, возглавляемым Total, предполагает два основных этапа. Первый этап включает в себя бурение 30 скважин, строительство двух платформ весом в 1500 тонн и прокладку подводного трубопровода продолжительностью 250 километров. На реализацию соответствующих планов потребуется $2,479 млрд. Функционирование этого этапа начнется через 40 месяцев.

Второй этап предполагает создание платформы на 20 тыс. тонн, а также ее установку на 11-ой фазе крупного месторождения «Южный Парс» в 2023 году. Это необходимо для того, чтобы предотвратить снижение объемов добычи газа после падения пластового давления. Согласно планам, второй этап проекта начнет функционировать через 60 месяцев.

По словам Манучехри, через два года Total, которая владеет 51-процентной долей в проекте, должна будет инвестировать $500 млн. В случае если против Ирана вновь будут введены какие-либо санкции, или возникнут другие проблемы, и французская компания захочет выйти из проекта, то Иран будет выплачивать Total основную сумму после того, как проект начнет действовать без учета процентов и прибыли.

Что касается конкретно «Южного Парса», то предполагается, что на 11-ой фазе месторождения удастся добыть около 290 млн баррелей газового конденсата, 26 млн тонн этана, пропана и бутана, 335 млрд кубометров метана2 млн тонн серы. Ожидается, что по цене $50 за баррель нефти это составит $84 млрд. Причем через 20 лет, согласно условиям сделки, $12 млрд из этой суммы будут выплачены консорциуму.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что еще в ноябре 2016 года Total и китайская CNPC заключили предварительное соглашение с иранской компанией о разработке месторождения «Южный Парс». Доля французской компании в проекте составляет 51%, CNPC — 30%, а Petropars — 19%.

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Total, CNPC и Petropars должны были заключить соглашение о разработке 11-ой фазы крупнейшего нефтегазового месторождения в июне 2017 года. Однако подписание документы тогда отложили из-за доработки деталей.

В результате 3 июля Тегеран заключил сделку на $4,8 млрд с консорциумом китайских и французских энергетических компаний о развитии ключевых газовых месторождений в Персидском заливе. Тогда же сообщалось, что на каждый этап будет выделено $2,4 млрд иностранного финансирования проекта.

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