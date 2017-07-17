К выборам в Пензенской области вспомнили о цирке

Пенза, , 13:27 — REGNUM Побывавший на стройплощадке цирка в Пензе директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов выразил уверенность, что объект будет открыт в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, поддержку этому проекту оказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Гендиректор «Росгосцирка» осмотрел строительную площадку Пензенского государственного цирка и цирковой гостиницы и принял участие в рабочем совещании с губернатором Иваном Белозерцевым, где обсуждались технические вопросы завершения масштабного проекта, начатого в 2014 году.

На сегодняшний день, по словам главы региона, готовность объекта составляет около 70%. Весной 2017 года было получено заключение госэкспертизы по достоверности сметной стоимости объекта. Документы направлены в Департамент инвестиций, реставрации и строительства при Министерстве культуры РФ. Областным правительством разработана «дорожная карта» по завершению строительства цирка. Поддержку этому проекту оказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выделивший в 2016 году 248 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию, а в декабре 2012-го демонтировано. Первоначально планировалось, что строительство нового цирка в Пензе будет завершено к концу 2014 года, но оно было приостановлено в 2015 году из-за разного рода нарушений.

В 2016 году губернатор Иван Белозерцев на сессии Законодательного собрания региона заявил, что планируется завершить строительство объекта в следующем году. В бюджете-2015 на эти цели было заложено 30 млн рублей, а федеральный центр выделил 248 млн рублей.

Напомним, 10 сентября в регионе состоятся выборы в Законодательное собрание Пензенской области 6-го созыва. Выборы пройдут по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам.

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