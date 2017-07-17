Роснефть претендует на мировое лидерство по тратам на вертолетные перевозки

Москва, , 12:10 — REGNUM Российская добывающая компания «Роснефть» является мировым лидеров по вертолетной составляющей транспортных расходов. К такому выводу пришли эксперты издания «Ведомости», сообщается в опубликованном 17 июля материале.

Традиционно нефтедобывающие компании являются самыми крупными клиентами владельцев вертолетных парков, поскольку в большинстве случаев, вертолет является единственным способом добраться в труднодоступные регионы с месторождениями и вахтовыми поселками. В заболоченных нефтеносных районах Западной Сибири это особенно касается летнего периода, когда так называемый «зимник» (проложенная по замороженным болотам дорога) перестает действовать.

Источник проанализировал отчеты пяти ведущих вертолетных компаний мира (CHC Group, Bristow Group, Petroleum Helicopters, Era Group Inc и HNZ Group Inc). На основе полученных данных были выявлены мировые лидеры пользователей вертолетным транспортом.

Первое место по тратам занимает Statoil, Норвегия. Компания заплатила в 2016 году более $284 млн (около 17 млрд руб.). Далее следуют бразильская Petrobras с $235 млн (14 млрд руб.) и англо-голландская Royal Dutch Shell, траты которой достигают $210 млн (12,7 млрд руб.).

Между тем российская компания «Роснефть», согласно заключенным контрактам, будет за вертолетные перевозки в 2017—2021 годах по 10,6 млрд руб ($175 млн).

За перевозку сотрудников и грузов на вертолетах сторонних операторов в тех регионах, где компания осуществляет добычу нефти, она будет в течение 2017−2021 гг. платить по 10,6 млрд руб. ($175 млн), при этом крупнейшим поставщиком услуг станет «Ютэйр — вертолетные услуги».

Кроме того, в 2016—2017 гг. «Роснефть» заплатит по 10,5 млрд руб. своей внучатой компании «РН-Аэрокрафт». В сумме расходы на вертолетную транспортную составляющую ставят российскую нефтедобывающую компанию на первое место среди аналогичных трат мировых лидеров. Расходы «Роснефти» в 2017 году могут составить 21 млрд руб.