Туристы в Тверскую область приедут по новым дорогам: Игорь Руденя

Тверь, , 12:06 — REGNUM В Тверской области реконструируют дорогу к поселку Шоша Конаковского района — эта дорога связывает несколько населенных пунктов, а также ведет к интенсивно развивающейся многоэтажной жилой застройке в деревне Мокшино, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Реконструкция подъезда ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма.

«Сейчас мы создаем условия для увеличения туристического потока в регион. Решению этой задачи будет способствовать открытие участка скоростной трассы М-11 от Москвы до Твери и других объектов», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя на встрече с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым на Национальном туристском форуме «Реки России», который проходил в Тверской области 23−24 июня.

Тогда представитель Ростуризма заверил, что ведомство готово помогать региону, который уже показал себя качественным партнером. В качестве примера было приведено взаимодействие по строительству подъезда к поселку Шоша в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский».

Очередной этап работ на подъезде к Шоше начался в июне текущего года. Всего планируется восстановить более 1300 метров автодороги, также будет построен новый мост через реку Дойбица протяженностью 88,3 погонных метра. Часть работ будет завершена в этом году. Полностью объект введут в эксплуатацию в 2018 году.

Кроме подъезда к Шоше, в 2017 году в программу дорожных работ в Конаковском районе включено более 20 километров региональной автодороги «Москва — Санкт-Петербург» — Конаково — Иваньково и четыре моста, расположенные на ней, — через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок.