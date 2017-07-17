Производство в Петербурге за первое полугодие выросло на 3 процента

Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Индекс промышленного производства (ИПП) за первое полугодие 2017 года в Санкт-Петербурге составил 102,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, производство в Северной столице выросло почти на 3%. Об этом 17 июля сообщил комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Причем, в июне текущего года, несмотря на летний период, рост производства даже ускорился, поскольку показатель ИПП за январь-май 2017 года был несколько ниже — 102,7%.

В обрабатывающих производствах города ИПП за январь-июнь текущего года составил 102,8% к уровню первого полугодия 2016 года. Этот рост обеспечен за счет увеличения объемов выпуска продукции в ряде отраслей машиностроения. Например, ИПП в производстве автотранспортных средств составил 116,2%, в производстве электрического оборудования — 104,0%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования, включая судостроение, — 103,1%.

Возросло в Петербурге в первом полугодии производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (103% к уровню того же периода прошлого года). Выпуск пищевых продуктов показал скромные успехи — 101,1% по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Как отмечают городские власти, за январь-июнь текущего года в полтора раза выросло производство кожи и изделий из кожи. ИПП в производстве резиновых и пластмассовых изделий составил 135,9%, в производстве текстильных изделий — 129,2%, в выпуске одежды — 108,0%, в производстве изделий из дерева — 102,3%, в производстве бумаги и бумажных изделий — 102,2%, в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 100,5%.

Индекс настроений в промышленности, рассчитанный комитетом по промышленной политике и инновациям с учетом статистики и данных опроса предприятий, в июне 2017 года составил 51,5% (в мае 2017 года — 51,4%).

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Напомним, что по данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), Санкт-Петербург занял 17-ю строчку списка (в прошлом году Северная столица была лишь на 22-м месте).

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