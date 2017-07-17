Пострадавший на пожаре в мае дом под Великим Новгородом восстановят к осени

Великий Новгород, 17 июля 2017, 11:43 — REGNUM На ремонт многоквартирного дома в посёлке Панковка Новгородского района, который пострадал от пожара в мае 2017 года, из резервного фонда правительства Новгородской области выделено 10, 347 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона со ссылкой на данные регионального департамента финансов.Также из регионального резервного фонда жителям сгоревшего шестого, мансардного этажа выплачена материальная помощь на общую сумму 1,3 млн рублей. 26 собственников и граждан, зарегистрированных в квартирах, получили по 50 тыс. рублей. Жильцам 1−5 этажей, пострадавшим от пожара, материальную помощь оказывает администрация Новгородского района — уже поступило 46 заявление, их приём и выплаты продолжаются.
Ремонтные работы в доме начались 10 июля, после заключения договора с ООО «Строймонтаж-53».
"До 1 сентября подрядчику предстоит восстановить общедомовое имущество: отремонтировать крышу, инженерные сети и подъезды», — сообщила глава Панковского городского поселения Наталия Фёдорова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 мая 2017 года в результате пожара в доме № 11, корпус 1 по улице Промышленной в посёлке Панковка сгорел шестой, мансардный этаж здания — уничтожены 12 квартир. Один человек погиб, ещё один получил травмы. После происшествия в регионе проверили все многоквартирные жилые дома с мансардными этажами.
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