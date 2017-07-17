Пострадавший на пожаре в мае дом под Великим Новгородом восстановят к осени

Великий Новгород, , 11:43 — REGNUM На ремонт многоквартирного дома в посёлке Панковка Новгородского района, который пострадал от пожара в мае 2017 года, из резервного фонда правительства Новгородской области выделено 10, 347 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона со ссылкой на данные регионального департамента финансов.

Также из регионального резервного фонда жителям сгоревшего шестого, мансардного этажа выплачена материальная помощь на общую сумму 1,3 млн рублей. 26 собственников и граждан, зарегистрированных в квартирах, получили по 50 тыс. рублей. Жильцам 1−5 этажей, пострадавшим от пожара, материальную помощь оказывает администрация Новгородского района — уже поступило 46 заявление, их приём и выплаты продолжаются.

Ремонтные работы в доме начались 10 июля, после заключения договора с ООО «Строймонтаж-53».

"До 1 сентября подрядчику предстоит восстановить общедомовое имущество: отремонтировать крышу, инженерные сети и подъезды», — сообщила глава Панковского городского поселения Наталия Фёдорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 мая 2017 года в результате пожара в доме № 11, корпус 1 по улице Промышленной в посёлке Панковка сгорел шестой, мансардный этаж здания — уничтожены 12 квартир. Один человек погиб, ещё один получил травмы. После происшествия в регионе проверили все многоквартирные жилые дома с мансардными этажами.

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