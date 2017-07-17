«Нефть удержит доллар ниже 60 рублей»

Москва, , 11:41 — REGNUM Рост нефтяных цен связан с вышедшей статистикой по количеству буровых установок в США, которые показали их минимальный рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявил управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков.

«Сейчас скептицизм относительно будущего сланцевой промышленности Америки растет, но при этом трейдеры и инвесторы не особо верят в возможность дальнейшего сильного роста цен на нефть», — считает Новиков.

Цена на нефть марки Brent в понедельник, 17 июля, поднялась выше 49 долларов за баррель. Помимо небольшого роста числа сланцевых установок, по словам Новикова, на рост стоимости сырья повлияли и ожидания по увеличению спроса на нефть во втором полугодии 2017 года.

«По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чистая длинная позиция по фьючерсам и опционам на WTI растет, поэтому пока рост цен на нефть может быть продолжен. С технической точки зрения самым важным в ближайшем будущем будет возможность преодоления 50 долларов за баррель нефти марки Brent, но пока, кажется, что рынок к этому не готов», — уверен Новиков.

При этом, по его словам, корреляция нефтяных цен и курса российской валюты серьезно нарушена. На это, в частности, повлиял продолжающийся приток спекулятивного иностранного капитала в российские облигации федерального займа.

«Конечно, растущая нефть оказывает поддержку, но рубль уже не повторяет точно динамику цен на нефть. Зависимость рубля от нефти вернется в том случае, если отток капитала нерезидентов из госдолга РФ усилится», — уверен Новиков.

Однако, отмечает он, повышающиеся цены на нефть все же позволят рублю чувствовать себя более уверенно.

«В текущих условиях дорогая нефть позволит рублю удержаться на курсе около 59 за доллар», — предполагает Новиков.