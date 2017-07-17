‍Президент РФ объявил главе РЖД благодарность

Москва, , 11:38 — REGNUM Благодарность за вклад в реализацию проекта реконструкции Московского центрального кольца (МЦК) объявил российский президент Владимир Путин главе РЖД Олегу Белозерову, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца объявить благодарность президента РФ Белозерову Олегу Валентиновичу», — сообщается в документе.

Также награждаются почетными грамотами «за большой вклад в подготовку и проведение XX Петербургского международного экономического форума» еще несколько деятелей.

Напомним, МЦК полноценно функционирует с сентября 2016 года. К настоящему моменту пассажирам доступна 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью — на пригородный железнодорожный транспорт.

С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи. С момента запуска поездами МЦК воспользовались более 70 миллионов пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу июля более 30 плакатов с историческими справками, архивными фотографиями и QR-кодами появились на МЦК в вестибюлях станций, на платформах и в переходах.

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