Названы причины технического дефолта АФК «Система»

Москва, , 10:36 — REGNUM Сообщение о техническом дефолте по кредитным обязательствам компании российской Акционерной финансовой корпорации «Система» передано 17 июля пресс-службой компании.

Уточняется, что технический дефолт объявлен 17 июля 2017 года по кредитным обязательствам «Системы» на сумму около 3,9 млрд рублей.

«Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных АНК «Башнефть» в связи с ее реорганизацией», — говорится в сообщении.

Дефолт наступил из-за несоблюдения отдельных условий по ряду кредитных обязательств. Это связано с судебным решением об аресте указанных выше активов и носит исключительно формальный характер.

На практике это означает, что компания продолжает вовремя обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

При этом в компании подчеркнули, что ареста ее активов необоснован, и организация делает все возможное, чтобы снять его: уже подана соответствующая жалоба в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, в мае 2017 года руководство «Роснефти» и «Башнефти» подало в арбитражный суд Москвы иск против «Системы», ранее владевшей контрольным пакетом акций «Башнефти».

Компания обвиняется в том, что она якобы обесценила активы «Башнефти». Сумма иска на данный момент составляет 170,6 млрд рублей. В АФК с этим решением не согласны.

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