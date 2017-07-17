Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 10:34 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 15 июля составляли порядка 12,146 млрд кубометров. Таким образом, со 2 июля в ПХГ Украины закачано ещё 678 млн кубометров природного газа — в среднем по 52 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 4,73 млрд кубометров топлива.

Украина пытается по-новому расстроить строительство «Северного потока — 2». После того, как жалобы не помогли, руководство Украины решило подать конкурентное предложение. «…Мы не только критикуем и блокируем этот политически мотивированный проект, а мы и предлагаем. Мы предложили возможность создания международного консорциума на основе нашей газотранспортной системы… европейская сторона поддержала инициативу президента о проведении в начале следующего года большой международной конференции относительно перспектив украинской ГТС», — такое заявление прозвучало от заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева в эфире «5 канала». Идею с консорциумом украинская сторона предложила европейцам на саммите «Украина — ЕС», проходившем на прошлой неделе в Киеве.

Беспокойство Украины понятно, ведь рост транзита российского газа через её ГТС, похоже, подошёл к концу. Если в первой декаде июля среднесуточный транзит составлял 256 млн кубометров, то уже 11 июля он резко упал — до 193 млн кубометров.

На западном направлении всё наоборот. С 1 сентября польская Gaz-system будет поставлять Украине на 50% больше газа: максимальный объём закачки вырастет до 250 тыс. кубометров в час и сохранится до 30 апреля будущего года.

Международный трейдер Trafigura и вовсе рекордно нарастил поставку на Украину. Это новый игрок, украинское представительство открылось только в мае, а лицензию на поставку газа компания получила лишь в середине июня. Тем не менее закачивать газ Trafigura начала сразу по открытии (8 млн кубометров за май). А уже в июне объёмы увеличились до 62 млн кубометров.

Посматривают на Украине и в сторону хорватского побережья. «Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия — Венгрия — Украина и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время недавнего визита в Хорватию (на побережье расположен LNG-терминал). Впрочем, ведущий эксперт по энергетическим программам и энергетике Украинского центра политических и экономических исследований им. А. Разумкова Виктор Логацкий склонен полагать, что «посматриванием» всё и ограничится:

«Всё зависит от того, по какой цене Хорватия и оператор будут покупать газ LNG, каким будет тариф на регазификацию и какой будет цена транспортировки при поставках газа Украине. Если суммировать все эти расходы, тогда получим ориентировочную цену для Украины, и она вряд ли будет низкой с учетом того, что только регазификация на терминале будет стоить порядка 30 евро за тысячу кубометров», — пояснил он свои сомнения в комментарии для «АиФ-Украина».

Сегодня Украина импортирует газ из Европы по цене 213 долл/тыс. кубометров — это средняя таможенная стоимость за июнь, рассчитанная Государственной фискальной службой. Стоит отметить, что эта цена оказалась выше, чем ожидалось. Так, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский 10 июля на вопрос ведущего в эфире радио «Голос Столицы» указал диапазон 190−195 долл. Впрочем, в Минэнерго заявили, что пока не ожидают повышения стоимости газа для населения в текущем году.

Электроэнергия

В энергосистеме Украины по состоянию на 16 июля во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 4778 МВт (примерно 33,9% от общей мощности украинской тепловой генерации). «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) возобновило трансляцию оперативного мониторинга по работе энергосистемы. Тогда как Единый государственный портал открытых данных публикацию о запасах угля всё еще не восстановил. Последние доступные данные — на 6 июля (см. раздел «Уголь»).

На прошлой неделе украинские СМИ сообщили об обыске в офисах компании «Укрэнерго» по всей Украине. Генпрокуратура выдвинула целый букет обвинений — расхищение государственных средств, махинации с тендерной документацией т.п. Директор компании Всеволод Ковальчук связал действия силовиков со своей профессиональной деятельностью: «…За последние 20 месяцев прослеживалась четкая тенденция: как только мы ломали очередную схему, снижая цены на тендерах вроде «трансформаторов Григоришина» [Константин Григоришин — один из бизнесменов, контролирующих украинскую энергетику через облэнерго; «трансформаторы Григоришина» — коррупционный скандал, связанный с продажей структурами бизнесмена «Укрэнерго» трансформаторов по завышенной стоимости в 2015 году — Ред.], или начинали структурные изменения по какому-то из направлений, сразу начиналась волна таких же псевдокомпроматов, как и в октябре 2015 года. Сразу после этих публикаций на меня выходили какие-то люди и рассказывали, как страшно скоро будет, как меня посадят».

Китайская компания TBEA International Ltd может построить на Украине ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт. По крайней мере соответствующий проект анонсировали в Минэнерго. О сроках и источниках финансирования пока не сообщается (вероятнее всего, экспортный кредит, как обычно в подобных случаях). Располагаться станция будет в Николаевской области. В настоящее время на территории области уже действует ветропарк «Очаковский» мощностью 37,5 МВт.

Государственная финансовая служба сообщает, что в январе — июне 2017 года экспорт электроэнергии в стоимостном выражении вырос почти на 60%, до 136 млн долл.

Эксперты пока не спешат озвучивать стоимость синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС (1 млрд евро, озвученный «Укрэнерго», видится очень скромной оценкой), зато приводят аргументы в пользу этого решения. Подчас весьма неожиданные. Так, генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире радио «Голос Столицы» заявил: «Это даст украинской энергосистеме гораздо большую надежность, потому что сегодня нет оснований думать, что наша синхронизация с Россией дает дополнительную надежность украинской энергосистеме. То при работе с европейской энергосистемой это будет дополнительная возможность Украине сбалансировать энергосистему, получать при необходимости дополнительную мощность европейской энергосистемы. И таким образом значительно надежнее станет энергоснабжение. Это значительно уменьшит вероятность такого сценария, когда нам понадобятся веерные отключения». И уже даже как-то неловко вспоминать о том, когда, а главное — из-за чего на Украине возникла угроза веерных отключений.

Энергохолдинг Рината Ахметова «ДТЭК-Энерго» подал иск с просьбой отменить ЧП в энергетике, установленное в середине февраля и с тех пор аккуратно продлеваемое каждый месяц. Позиция холдинга такова: из-за режима ЧП возникла тарифная дискриминация работающих ТЭС, поскольку значительные финансовые ресурсы были в ручном режиме перенаправлены остановленным ТЭС для накопления запасов топлива. В то время как ТЭС «ДТЭК-Энерго», по утверждению представителей компании, получали 1,24 грн/кВт·ч, что не покрывало даже себестоимость производства. Кроме того, компания считает, что после принятия в апреле закона о рынке электроэнергии правительство не имеет права вводить в энергетике режим ЧП. Эксперты прогнозируют, что судебная тяжба компании затянется надолго.

Впрочем, по словам директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, проблему можно решить иначе — привязать тариф к стоимости импортируемого угля. Даже стоимость такого решения примерно известна: ранее Нацкомиссия по регулированию энергорынка примерно просчитывала экономически обоснованный тариф с учётом инвестиционной составляющей — 2,6 грн/кВт·ч, т. е. вдвое выше текущего.

Уголь

Блокада Донбасса продолжает сказываться на экономике Украины. Согласно данным Госстата, в январе — июне импорт угля достиг 7,9 млн тонн, что обошлось Украине в 1,257 млрд долл. 631 млн долл. из этой суммы ушло в Россию. 340 млн долл — в США, однако в дальнейшем, учитывая договорённости президента Украины Петра Порошенко о закупке в США угля для украинской тепловой генерации, доля США будет расти.

Следует отметить, что Украина выбрала не лучшее время для ссоры с Донбассом. Так, в натуральном выражении импорт вырос незначительно — на 100 тыс. тонн. Зато в стоимостном выражении — сразу на 579 млн долл. Если бы правительство и частный бизнес продолжили покупать уголь у республик Донбасса, это позволило бы им частично компенсировать резкий рост стоимости антрацита, случившийся в прошлом году, ведь его внутриукраинская стоимость ниже цены на мировых рынках.

Вполне вероятно, что в правительстве тоже есть калькулятор. Потому что премьер-министр Владимир Гройсман, пришедший в парламент для отчёта перед депутатами, крайне резко отреагировал на вопрос о том, когда будет запрещён ввоз на Украину российского угля. «Я считаю, что организаторы блокады имеют абсолютно непосредственное отношение к спецслужбам Российской Федерации; они виновны, что 100% наших всех шахт, предприятий, которые платили налоги в Украине, сейчас работают на бюджет страны-агрессора. И это ваша «заслуга» персональная», — заявил он, отвечая на вопрос депутата Семёна Семенченко, одного из активных организаторов блокады в январе — феврале этого года.

Зато Киеву можно погордиться запасами. По оценке вице-премьер-министр Владимира Кистиона, Украиной в этом году накоплено угля ровно вдвое больше, чем на тот же период в прошлом году — 2,665 млн тонн. Из которых 1,868 млн тонн приходится на угли газовых марок и 786 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Вице-премьер привёл данные на 6 июля, однако проверить их нельзя — госпортал открытых данных не публикует данные о запасах с 24 июня.

Изданию «Зеркало недели» удалось установить, что переговоры о покупке американского угля ведутся с компанией XCOAL Energy&RESOURCES (ведёт добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, поставляет уголь в основном металлургическим компаниям). «…Большого контракта пока нет. Зато появилась информация Минэнерго о предстоящих поставках в августе — сентябре 120 тыс. тонн угля из США, то есть одного судна-углевоза», — говорится в материале. Однако у Всеволода Ковальчука другая информация. Он утверждает, что первые 120 тыс. тонн Украина получит уже буквально в конце июля.

Тема с американским углём явно станет благодатной темой для медиаактивности оппозиции. Так, депутат Вадим Рабинович уже направил депутатское обращение на имя Владимира Гройсмана, где просит дать чёткие ответы по будущему контракту: стоимость тонны угля, сможет ли он заместить украинский антрацит (подходит ли под требования украинских ТЭС), какой будет стоимость 1 кВт·ч, произведённого из американского угля, и на сколько она отличается от стоимости 1 кВт·ч, производимого из донбасского топлива.

Потихоньку плывёт на Украину и африканский уголь. «Второе судно с юаровским антрацитом проходит сейчас [12 июля — Ред.] Гибралтарский пролив. А значит, что совсем скоро в Украину будет доставлена новая партия угля для теплоэлектростанций ДТЭК, чтобы они могли и дальше обеспечивать стабильность энергосистемы», — сообщила «ДТЭК-Энерго». По словам представителей компании, ориентировочная дата прибытия в порт «Южный» — 22 июля. Напомним, это будет вторая партия весом 75 тыс. тонн из общего объёма 675 тыс тонн, законтрактованного компанией в ЮАР, первое судно разгрузилось в Одессе ещё в конце мая.

Нефть

Транзит российской нефти через украинские трубопроводы в направлении Европы за I полугодие вырос на 320 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8 млн тонн. Объём транспортировки нефти на НПЗ Украины также вырос — до 950 тыс. тонн (+35% к аппг). Рост вызван поставками в этом году нефти из Азербайджана.

Азербайджанская нефть доехала даже до Шебелинского ГПЗ в Харьковской области, о чём порталу OilNews сообщил первый замгендиректора компании «Укртранснафта» Андрей Пасишник. Ранее она поступала только на Кременчугский НПЗ. Завод находится в собственности компании «Укргаздобыча», которая, в свою очередь, принадлежит «Нафтогазу Украины». Кроме азербайджанского сырья, УГД в ближайшее время планирует закупить сырьё в Казахстане, где в последнее время появились свободные объёмы нефти (КНР вдвое снизил закупку нефти в Казахстане). К тому же правительство Казахстана объявило о намерении выйти из венского соглашения ОПЕК+ и наращивать добычу.

Отопление

Госкомитет по энергоэффективности предлагает правительству подумать над переводом на электроотопление одного или нескольких городов Украины. «Мы видим равномерную нагрузку утром и днем, но пиковая — вечером и практически отсутствует ночью. Такой график причиняет стране немалые убытки. Разница между максимальной и минимальной нагрузками электрической сети приводит к значительным расходам топлива на теплоэлектростанциях», — аргументирует позицию Госкомитета его глава Сергей Савчук в официальном сообщении. В качестве дополнительного аргумента он указывает на то, что отопление в таком случае будет тарифицироваться по ночному тарифу на электроэнергию, который значительно ниже дневного.

На самом деле идея не нова. Города Никополь, Марганец и Покров Днепропетровской области уже начали переводить коммунальный и жилой фонд на электроотопление (пока в тестовом режиме), а Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг ещё в 2014 году установила для таких домов норму энергопотребления 5000 кВт·ч (с декабря по апрель), в пределах которой жильцы могут платить за него по льготному тарифу, а тогдашний глава правительства Арсений Яценюк даже призывал украинцев брать кредиты и оборудовать электроотопление в квартирах и домах самостоятельно.

Однако в марте этого года норму урезали до 3000 кВт·ч — в холодные зимы на месяц её может не хватить. К тому же более активный переход населения на электроотопление может создать проблемы:

«Электроотопление с использованием ночного тарифа может решить проблемы с централизованным отоплением в том случае, если власть просчитает все нюансы. Нужно понимать, что произойдёт перебалансировка по видам энергоносителей — если уходим от потребления газа, централизованно или индивидуально, то соответственно в каждом конкретном случае возникнет вопрос увеличения потребления электроэнергии. Неважно, это ночной или дневной тариф. И на это понадобится несколько лет, так как это вопросы электросетей, подстанций и прочих рабочих моментов», — прокомментировал идею для «Голос.ua» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

В Тернополе свой способ экономии — тут котельные уже несколько лет переводят на торф. Однако в этом году жители города (вероятно, недовольны опытом прошлых лет) подняли бунт: заблокировали теплосети и готовы перекрыть дороги. Жителей поддержали местные экологи, которые утверждают, что перед запуском котельные должны пройти экспертизу. По всей видимости, жители опасаются, что в отопительный сезон из-за смога от котельных в городе будет нечем дышать. В полиции возбудили уголовное производство — имеется подозрение, что разрешение о начале строительства котельных было подделано.

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