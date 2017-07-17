«Нафтогаз» надеется на Евросоюз в решении проблем ПХГ Украины

Киев, , 10:44 — REGNUM Без поддержки Европейского союза эффективность украинских подземных газовых хранилищ вызывает массу сомнений. В связи с этим Украина и ЕС начнут реализацию проекта по комплексному изучению украинских ПХГ. Как сообщила сегодня, 17 июля, пресс-служба «Нафтогаза Украины», осуществлением проекта будет заниматься консорциум, в который входят один из мировых лидеров по управленческому консалтингу, французский оператор ПХ Storengy и международная юридическая фирма CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

В сообщении говорится, что в офисе представителей Евросоюза на Украине 12 июля состоялось учредительное заседание. Финансовые заботы взял на себя Европейский союз. Целью проекта является разработка стабильного экономического плана по использованию ПХГ Украины «в контексте европейского и украинского энергетического рынка».

Что из себя представляет исследование? Предполагается, что это будет прогнозирование спроса на услуги по хранению голубого топлива на ближайшие 20 лет, а также изучение возможностей Украины на рынке подземных газовых хранилищ. В результате будет разработано несколько стратегических сценариев оптимального использования хранилищ газа.

Какие из существующих ПХГ необходимы для эффективной и стабильной работы украинской газотранспортной системы, выяснят специалисты. Например, компания Storengy, «дочка» ENGIE, которая занимается проектированием, строительством и эксплуатацией газохранилищ, проведет технический аудит каждого объекта. Потом специалисты посетят ПХГ и произведут техническую оценку объектов.

Без юридического вмешательство также не обойдется. Так, крупная международная юридическая фирма CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang изучит уже действующую законодательную базу и проанализирует ее на соответствие Третьему энергопакету и другим нормам ЕС. Сегодня эта компания занимается тем, что консультирует большинство европейских поставщиков, работающих на Украине. Поэтому фирма довольно хорошо осведомлена по поводу «законодательных ограничений и преград для расширенного использования украинских ПХГ».

«Юридическая часть исследования также включает подготовку проектов законов, подзаконных актов и решений», — подчеркивается в материалах «Нафтогаз Украины».

В украинской энергетической компании назвали этот проект важным для внедрения Закона Украины «О рынке природного газа». Также речь идет о соблюдении Украиной обязательств по отделению от «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке газа. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот проект позволит украинской стороны привлечь лучших консультантов к разработке стратегии для инфраструктуры хранения газа в стране. Также Коболев выразил благодарность ЕС за ее «постоянное содействие внедрению реформы рынка газа на Украине».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Украина испытывала проблемы с заполнением своих ПХГ к отопительному сезону. В прошлом году отопительный сезон стартовал с запасами в подземных газовых хранилищах на уровне 14,7 млрд кубометров. При том, что для удачного прохождения зимнего периода необходимо 17 — 20 млрд кубометров газа. Российская сторона, в свою очередь, не раз говорила о том, что объемы, в которых заполнены газовые хранилища Украины, могут оказаться недостаточными для удачного прохождения зимнего периода. В частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер напоминал, что Киев сталкивался с подобными проблемами и раньше. Недостаточная заполненность ПХГ в зимний период может обернуться проблемой не только для самой Украины, но и создать риски для транзита российского газа в ЕС, говорил Миллер. Эту же точку зрения подтверждал и министр энергетики РФ Александр Новак, утверждавший, что транзит российского газа в европейские страны зимой может быть сорван, если не будет ликвидировано отставание по закачке в 2−3 млрд кубометров газа. Однако до необходимых объемов ПХГ так и не были заполнены.

Причем президент РФ Владимир Путин, обращения внимание на эту проблему, говорил, что «Газпром» может возобновить поставки газа на Украину в любое время. В конце 2016 года по вопросу возобновления поставок газа на Украину состоялись трехсторонние переговоры в формате РФ — Брюссель — Украина, но сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.

Отметим также, что в прошлый отопительный сезон на Украине в течение нескольких месяцев в энергетике действовал режим чрезвычайного положения, предполагающий возможные отключения потребителей и экономию электроэнергии. Сделано это, в том числе из-за организованной украинскими радикалами блокады железнодорожных путей из Донбасса, по которым осуществлялись поставки угля на Украину. По мнению многих экспертов, отопительный сезон стране удалось пережить во многом именно благодаря введению чрезвычайного положения, в ином случае ресурсов могли бы не хватить.

По состоянию на 11 июля 2017 году украинские ПХГ заполнены на 39%. Сейчас в подземных газовых хранилищах накоплено 12,08 млрд кубометров природного газа. При этом добыто 11 июля на Украине было 56,31 млн кубометров газа.

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