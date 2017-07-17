СМИ: Банк «Югра» могут лишить лицензии

Москва, , 10:26 — REGNUM Банк «Югра» в ближайшее время может потерять лицензию Банка России из-за «дыры» в капитале на 4 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ЦБ.

«Произойти это (отзыв лицензии) может уже сегодня, 17 июля», — говорится в сообщении.

Фонду страхования вкладов в этом случае придется совершить выплату на сумму более 170 млрд рублей.

При этом бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев сообщил газете, что акционеры банка, в который на прошлой неделе ввели временную администрацию в лице АСВ, готовы на самооздоровление за счет собственных средств.

«Акционеры «Югры» готовы поддерживать банк до его полного финансового оздоровления, они способны исправить ситуацию, в которой в данный момент находится «Югра», — сообщил Шиляев. — Самое главное, чтобы нас услышали и предоставили возможность спасти банк, выполнить все требования регулятора в полной мере и своевременно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Югра» по итогам 2016 года оказался на первом месте среди российских банков по убыткам.

10 июля 2017 года Банк России ввел в «Югре» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка из-за неустойчивого финансового положения и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Обязательства по управлению «Югрой» возложены ЦБ на АСВ на 6 месяцев.

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