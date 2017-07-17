«Теневая экономика стала самостоятельным сегментом рынка труда»

Саратов, , 10:10 — REGNUM В теневом секторе экономике Саратовской области работает 20% трудоспособного населения, или каждый пятый житель региона, констатировала региональный министр экономического развития Юлия Швакова. Как сообщает ИА REGNUM, для борьбы с теневым (нелегальным) бизнесом власть намерена ужесточить штрафы за ведение такой деятельности, проанализировать соответствие доходов и расходов (в случае приобретения дорогой недвижимости или элитного транспортного средства), а также сократить реальный наличный денежный оборот в пользу безналичного.

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«Неформальный сектор стал фактически самостоятельным сегментом рынка труда и оказывает заметное негативное влияние на состояние занятости населения и социально-экономическую ситуацию в целом, — отметила на заседании в облправительстве Юлия Швакова. — Теневая экономика приводит к росту расходов бюджета на оплату тех же медицинских услуг за граждан, не имеющих трудового договора. Следует подчеркнуть, что в эту категорию не входят дети, неработающие пенсионеры, безработные, граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, то есть те, кто по объективным причинам не может трудиться».

По данным министра, в регионе наблюдается позитивная динамика в вопросе увеличения количества субъектов малого бизнеса.

«На сегодняшний день 76 тыс. субъектов бизнеса области внесены в реестр Федеральной налоговой службы, который обеспечивает максимально точную, а главное максимально открытую статистику по реально действующим, экономически активным предпринимателям. За 2016 год прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Саратовской области составил 8,7%», — подчеркнула она.

«Однако легальный бизнес по-прежнему остается в неравных условиях, продолжая нести весь груз проверок контролирующих органов. Нелегальные предприниматели в это время успешно откупаются минимальными штрафами и продолжают свою деятельность. Для коренного перелома ситуации в пользу честного бизнеса требуется принятие ряда мер на федеральном уровне», — прокомментировала Юлия Швакова.

Согласно статистике регионального Минэкономики, по росту количества субъектов малого бизнеса регион поднялся с 83 на 17 место в рейтинге Российской Федерации за 2016 год. Среди регионов ПФО Саратовская область также упрочила позиции — поднялась с 14 на 5 место. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и уровня благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности регион занимает 35 место. В общем рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2016 года Саратовская область заняла 7 место, поднявшись за год на 21 позицию вверх.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономики Саратовской области, за два предыдущих года в регионе в общей сложности было легализовано 75 тыс. работников. «За январь-март 2017 года в области выявлено 11,5 тыс. человек, работающих без оформления трудовых отношений, из них 10,4 тыс. уже легализованы. Этот показатель в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего же в 2017 году из тени выведут 86 тыс. жителей», — такие данные предоставила министр занятости, труда и миграции региона Наталья Соколова. По ее словам, несмотря на то, что в выявлении неоформленных трудовых отношений заинтересованы, прежде всего, муниципалитеты, так как налоги поступают в основном в местные бюджеты, уровень их работы оставляет желать лучшего.

«В среднем по результатам прошлого года у половины районов области показатель выполнен менее, чем на 30%. Поэтому главная задача текущего года — добиться стопроцентного выполнения показателей по всей территории области», — отметила Соколова. Министр полагает, что в настоящее время для решения проблемы неформальной занятости необходимо скорейшее совершенствование федерального законодательства в части внесения изменений в ряд федеральных законов, в том числе по определению полномочий органов власти в работе по легализации занятости, оптимизации санкций. Подобные меры дали бы реальные дополнительные инструменты, позволяющие более эффективно работать в данном направлении.

Напомним, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 28 марта 2017 года в Оренбурге озвучил задачи, которые, по его мнению, позволят вывести экономику из тени. В качестве задачи номер один он назвал слаженное взаимодействие всех уровней власти (федерального, регионального и муниципального) в борьбе с криминальной и теневой экономикой и выработку подхода, который позволит на всех уровнях проводить необходимую консолидированную работу, позволяющую выявлять преступления и правонарушения, пресекать их, наказывать тех, кого надо наказать и наоборот стимулировать тех, кто работает добросовестно.

По мнению Бабича, ряд вопросов сегодня выпадает из зоны нормативно-правового регулирования или имеют пограничное состояние в трактовке и это позволяет находить лазейки недобросовестным предпринимателям или тем, кто занимается противоправной деятельностью в сфере финансовых операций, нелегальных транспортных пассажирских перевозок, ЖКХ, и по многим другим направлениям.

По различным экспертным оценкам, доля «теневой» экономики в России по итогам 2016 года превысила 40% ВВП и имеет тенденцию к росту.

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