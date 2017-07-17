«Бесконечные проверки лишают бизнес дохода и конкурентоспособности»

Москва, , 09:45 — REGNUM В российском правительстве считают, что малый и средний бизнес должен подвергаться проверкам и визитам контролирующих органов в такой же мере, как это происходит для крупных компаний и предприятий. Об этом заявил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. Он считает, что пора покончить с надводными «каникулами», и сделать это требуется сразу после того, как будет внедрен поход ориентированности на риски. Уже в 2018 году предполагается внедрить стратегию оценки рисков, одновременно бизнес будет распределен по категориям, которые и обусловят численность проверок.

Сейчас в стране действует мораторий на проверки бизнес-структур с оборотом до 800 млн рублей и количеством сотрудников до ста человек. Заградительная мера работает с 2016 года и призвана уберечь предприятия от излишнего внимания чиновников различных уровней. Хотя тоже Абызов считает, что малые предприятия способны представлять большую угрозу — но не поясняет, кому именно.

Армия контролирующих органов всех чинов и мастей работает не бесплатно: бюджету надзорные мероприятия за бизнесом стоят около 1,3 трлн рублей ежегодно. Это 1,5% от ВВП, сумма немалая. С другой стороны, нагрузка на бизнес колоссальна и доходит до 5−7% ВВП за счет реализации предписаний и требований к исполнению. Бизнес-омбудсмен Борис Титов смотрит на проблему более реально и видит здесь драму даже не в избыточных претензиях властей к бизнес-структурам, а в «сбитых» приоритетах. Качество работы надзорных органов оценивается исходя из числа выписанных штрафов и претензий, а это в корне неверный подход. Он способен погубить даже самую эффективную модель бизнеса. Российские предприниматели в последние несколько лет только и занимаются тем, что развивают искусство канатоходца — балансируют над пропастью штрафов и теоретических проблем, но все-таки идут к цели и работают.

Между тем опора на малый бизнес внутри экономической системы давно показала свою эффективность. Небольшие предприятия с некоторым количеством рабочих мест, но широкие своим числом, способны дать более серьезную поддержку ВВП, чем неповоротливые концерны и альянсы. Для этого достаточно просто перестать душить бизнес небольшого формата и позволить ему работать.