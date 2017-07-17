Мёд в России может подорожать из-за прохладного лета

Москва, , 09:33 — REGNUM Прохладное и дождливое лето, которое установилось в европейской части России, может привести к уменьшению производства меда и его подорожанию. Об этом сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов в интервью газете «Известия».

По его словам, если неблагоприятная погода продержится в европейской части страны до конца августа, то пчелы не смогут заготовить мед даже для собственного пропитания в зимние месяцы.

Специалист объяснил, что из-за дождливой погоды пчелы мало летают, поэтому уже съели практически все, что успели собрать в солнечные дни.

«Они (пчелы) постоянно работают, никогда не сидят без дела, порядок в улье наводят, — говорит Бутов. — Как только появляется погодное «окно», сразу вылетают. Но сейчас они в улье».

По его словам, пчелиные семьи сохранят только те хозяйства, которые сформировали страховой запас меда.

«А те, кто забрал больше меда, чем положено, и заменил его сахарным сиропом, вообще могут лишиться пчелосемей, — говорит президент Российского национального союза пчеловодов. — Я всегда говорю, что у пчелы много врагов, но самый главный — это жадный пчеловод».

Отметим, что Союз пчеловодов намерен обратиться к властям РФ с просьбой поддержать отрасль в трудные времена.