МУП «закупит» кондукторов у посредника за 10,2 млн рублей: торги в Казани

Казань, , 09:33 — REGNUM Для общественного транспорта Казани кондукторов наберут через единый тендер на «поставку услуг по предоставлению персонала». Победитель должен будет предоставить МУП «Метроэлектротранс» не менее 40 сотрудников в возрасте от 18 до 60 лет. Аукцион пройдёт 27 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Срок действия контракта ограничен 31 декабря 2017 года. Его начальная стоимость — 10 234 000 рублей.

За время действия контракта победитель должен будет «поставить» не менее 40 кондукторов. Опыт не требуется, но у персонала должен быть допуск по второй группе электробезопасности и пройденный медосмотр. Объем оказываемых услуг — 70 000 часов.

В документации также отмечается, что сумма вознаграждения поставщика за один час работы кондуктора с учётом НДС 18% составит 146,2 рубля. В это же время заработная плата кондуктора формируется по средней оплате труда кондукторов МУП «Метроэлектротранс» города Казани — 90 рублей за час работы. Отдельно оговорено, что если работник нарушит финансовую или трудовую дисциплину, то его зарплата будет снижена в зависимости от нарушения на 1−35%. Например, прогул, опоздание, выход на работу в состоянии алкогольного опьянения, занятие на работе посторонними делами, в том числе и курение, оценивают в 35%, безбилетников, присвоение денег, недостачу и излишки средств — в 30%. Обоснованные жалобы от пассажиров обойдутся кондуктору в 5% от заработка, а конфликт с пассажирами в 35%. Если кондуктор отвлекает водителя разговором, то его оштрафуют на 25%, а за подсчёт выручки в салоне — на 5%. Всего в списке 31 пункт нарушений. В техническом задании указано, что именно кондуктор будет нести ответственность за провоз безбилетных пассажиров и неоплаченной ручной клади.

По информации с государственного сайта вакансий «Труд всем», заработная плата для кондукторов в МУП «Метроэлектротранс» предлагается в районе 17−25 тыс. рублей в месяц.

По сведениям с официального сайта МУП, предприятие осуществляет свыше 30% общего объёма пассажирских перевозок по городу и является одним из крупнейших транспортных предприятий республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среднемесячная зарплата в Татарии в январе — апреле 2017 года составляла 30 552 рубля. При этом самые высокие доходы имели работники сферы воздушного и космического транспорта — 75 518 рублей, а хуже всего дела обстоят в сфере водного транспорта — 9 875 рублей.

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