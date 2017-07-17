На Сахалине разработают меры поддержки монопоселений

Южно-Сахалинск, , 09:50 — REGNUM Власти Сахалинской области разработают меры поддержки поселений с низким экономическим потенциалом. Об этом губернатор Сахалина Олег Кожемяко сообщил в ходе прямой линии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В поселке Чехов после распада СССР закрылись крупные целлюлозно-бумажный и пищевой комбинаты. Власти работают над привлечением в поселение инвесторов. Но раньше необходимо решить множество застарелых проблем. Например, в Чехове капитального ремонта здесь требуют дороги, жилье, объекты коммунальной и социальной сфер.

В селе Быков давно закрылась единственная шахта. Населения осталось не более 1 тыс. человек. За долги по «коммуналке» приставы по несколько раз арестовывали имущество быковцев. А сами коммунальщики зарплату в 2016 году получали списанием платежей за коммунальные услуги.

В поселке Вахрушев население жалуется на недоступную медицину.

Список «несчастных» сахалинских поселений можно продолжать долго.

«Очевидно, что такие села сегодня нуждаются в дополнительной финансовой поддержке со стороны области. В этой связи мы планируем принять областной закон, или иной нормативный документ, который будет регулировать выделение такой помощи. Средства пойдут как на решение первостепенных задач, так и на улучшение в целом экономического положения, создание производств», — рассказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

В первоначальный перечень поселений, которым будет оказана помощь областным правительством, вошли Чехов, Быков, Вахрушев и поселок Восток. Однако региональные власти не исключают, что этот перечень в дальнейшем может быть расширен.

Районные администрации будут получать средства из областного бюджета исключительно на развитие данных поселений. За расходованием бюджетных денег установят жесткий контроль.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область рухнула вниз сразу в нескольких важных национальных рейтингах — инвестиционном, социально-экономическом, рейтинге качества жизни. Власти Сахалина заявили о намерении предпринять все возможное для того, чтобы регион вернул себе утраченные позиции.

Объективными причинами падения является островное положение региона и многолетняя проблема транспортной доступности. В числе прочих — коррупция, которую сахалинцы считают ключевым фактором всех экономических проблем. Молодежь считает, что не сможет реализовать себя в родном регионе и уезжает на материк. Экс-ректор СахГу Игорь Минервин сообщил, что из 50 выпускников области на островах остается 1. Предприниматели Сахалина на встрече с представителями Агентства стратегических инициатив и правительства Сахалинской области сообщили, что «острова становятся безлюдными, кадры бегут». И предложили платить сахалинцам уже просто за то, что они сахалинцы.

В ходе прямой линии, которую провел губернатор Сахалина Олег Кожемяко, в бегущей строке прошел вопрос «Почему крупные российские компании, в частности Газпром, не берут на работу местных, отдавая предпочтение жителям других регионов?». Ответа на этот вопрос не прозвучало.