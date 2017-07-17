«Новые требования «закона Яровой» тяжким бременем лягут на плечи граждан»

Новосибирск, , 11:52 — REGNUM Выполнение новых требований к операторам связи и интернет-платформам, по которым «закон Яровой» обязывает хранить информацию до полугода, могут тяжким бременем лечь на плечи граждан. Такую мысль ИА REGNUM высказала старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доцент экономического факультета Новосибирского государственного университета Ольга Валиева.

«Это давно обсуждается, год назад назывались разные цифры и данные, многие эксперты сошлись во мнении, что для граждан услуги связи могут вырасти в два-три раза. Очевидно, что в условиях сокращения доходов населения, роста цен на товары и услуги, дополнительный «налог на связь» может существенным образом повлиять на доступность этой самой связи», — отмечает Ольга Валиева.

Эксперт подчеркивает, что увеличатся не только тарифы операторов, увеличится и стоимость товаров, приобретаемых через интернет-магазины. Что приведёт к падению платёжеспособного спроса в этих сегментах. Но и это ещё не всё.

«Увеличатся затраты и бизнеса при оплате услуг связи, которые также будут заложены в конечную цену любого товара и услуги. Увеличатся инвестиционные (капитальные) и текущие затраты самих операторов и провайдеров. Увеличатся затраты бюджетов всех уровней в части расходов на связь как подведомственных организаций, так и административных подразделений. По разным оценкам исполнения этого пункта закона обойдутся в 6% ВВП. В стране и без того достаточно высокий уровень инфляции, исполнение закона только в этой части приведёт к ее новому витку», — считает экономист.

Ещё больший минус в исполнении новых требований «закона Яровой», по мнению Ольги Валиевой, заключается в снижении доступности и качества оказываемых услуг, сокращении конкуренции и вероятности появления ещё большей технологической отсталости.

«Увеличение стоимости трафика сделает менее доступным он-лайн образование, связь с внешним миром в удалённых районах, становится ненужным «электронное правительство» и государственные сервисы, интернет-торговля и BigData, да и вообще, вся цифровая экономика с такими поправками превращается в обычный мем», — считает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям разработала и представила поправки к «закону Яровой». Так предлагается внести в «закон Яровой» поправки, предусматривающие введение «специального платежа для абонентов и пользователей» услуг связи, перечисляемого оператору. По сути речь идёт о косвенном налоге, который будут платить все клиенты операторов мобильной связи.

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Средства будут направлены на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Сумма специальных платежей оценивается в 3−5% среднемесячного счета абонента.

Минкомсвязи в свою очередь оценивает доходы от услуг связи в 1,672 трлн рублей за 2015 год и в 1,657 трлн рублей за 2016 год. Для реализации «закона Яровой» с абонентов могут взимать 50−85 млрд рублей ежегодно.

Отметим, что данная инициатива пока только проработана и предложена комиссией РСПП. Минкомсвязи её ещё не рассматривало.

Напомним, «закон Яровой» окончательно вступит в силу 1 июля 2018 года. Он, среди прочего, предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете, к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через сеть, — год. Операторы связи уже заявили, что у них нет инфраструктуры, чтобы хранить подобные объёмы информации. И чтобы её создать, потребуются немалые деньги. В Российского союза промышленников и предпринимателей предлагают собирать эти деньги с абонентов.