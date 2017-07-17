В Башкирии считают, что курортный сбор должны платить только чужие

Уфа, , 09:03 — REGNUM Система курортного сбора должна быть отлажена таким образом, чтобы его платили приезжие туристы из других регионов и стран, а не сами жители региона. Об этом заявил спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, комментируя законопроект о курортном сборе и пилотных регионах, где он будет взиматься.

Напомним, Госдума РФ рассматривает во втором чтении законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, где будет введен курортный сбор. Срок действия — с мая 2018 года по декабрь 2022-го, размер курортного сбора — в пределах 50 рублей в сутки с одного человека на 2018 год и в пределах 100 рублей на последующие годы. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории России.

Толкачев отметил, что во многих регионах, заинтересованных в развитии туризма, активно обсуждается этот вопрос. Озвучиваются в том числе предложения о введении курортного сбора на других территориях раньше, чем завершится пятилетний эксперимент в пилотных регионах. Актуальна эта тема и для Башкирии.

«Введение курортного сбора дало бы нам большие преимущества в виде дополнительных средств на развитие туристической инфраструктуры, — считает Константин Толкачев. — Однако следует принимать во внимание и другие детали. Система должна быть отлажена таким образом, чтобы курортный сбор платили приезжие туристы из других регионов и стран, а не сами жители Башкортостана, которые сегодня составляют большинство отдыхающих в нашей республике».

«Необходимо более тщательно проработать систему льгот. Недопустимо, чтобы введение курортного сбора ударило по наименее социально защищенным категориям граждан. Следует также продумать механизмы реализации закона, учитывая тот факт, что многие приезжают отдыхать в наш край так называемым диким образом, а не через посредство турфирм. В любом случае необходимо сначала дождаться окончательного принятия закона, получить первые результаты его исполнения в пилотных регионах, изучить этот опыт и понять, как мы можем наилучшим образом применить его в нашей республике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии развитие туризма наряду с проектом «Развитие новых индустрий и рынков и созданием агропромышленного кластера; а также проектом создания модели сбалансированного развития территорий рассматривается как одно из основных направлений развития Башкирии до 2030 года в рамках программы «Стратегия-2030». Эксперты прогнозируют, что уже сейчас прибыль от туризма может дать в республиканскую казну 5−7 млрд рублей в год, туризм может стать одним из локомотивов экономического развития республики.

Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России, за 2016 год прирост платных услуг в сфере туризма в Башкирии составил 14% или 17,3 млрд рублей.

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